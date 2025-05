Alberto Puig, sobre Márquez en Ducati: "Este es el resultado de tener el mejor piloto y moto"

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto fue el escenario perfecto para que Alberto Puig, team manager del equipo Honda HRC Castrol MotoGP, aprovechara para hablar sobre el rendimiento de Marc Márquez junto a Ducati. Puig analizó diferentes aspectos sobre las actuaciones del '93' y también mencionó otros puntos claves sobre el desarrollo de la fábrica japonesa.

Los avances de Honda

El antiguo equipo del ocho veces campeón del mundo (Honda) está centrada desde las últimas temporadas en recuperar el rendimiento de la moto. "Aún no hemos encontrado lo que esperábamos, tenemos que investigar, aún falta algo y si lo encontramos podremos ver los mismos resultados en pista. No nos centramos en un área específica, sino en todo lo que realmente no funciona" explicó Alberto Puig a los micrófonos de 'DAZN'.

El regreso de Márquez

Puig también explicó que los resultados de Marc con la Ducati eran predecibles desde su inicio con la fábrica italiana: "Yo sinceramente, cuando el año pasado miraba lo que la gente decía, no llegaba a entender como alguien no llegó a pensar, cuando pones al mejor piloto que hay, con la mejor moto que existe, el resultado es este, lo que estamos viendo. No hace falta ser superinteligente, ni analista, ni coger datos. Es de cajón".

Una de las preguntas planteadas en la conversación fueron dirigidas a hablar sobre las debilidades de Márquez: "Yo no soy quién para hablar de las debilidades y las virtudes de la gente" comentó. Pero lo que si aceptó Puig fue algo que sí le remarcaba a Marc: "Tienes que decir las cosas con más énfasis para que se entiendan con más claridad" recordó.

La lesión de 2020

El team manager de Honda, vivió de cerca una de las peores lesiones de ocho veces campeón del mundo: "Lo pasó muy mal y los que estuvimos ahí lo vivimos con él. Yo personalmente, con mi experiencia pasada, lo viví todavía más y me involucré todavía más porque sé lo que estaba pasando. Entendí su desastre mental y sinceramente, lo que ha hecho ya es un logro".

El noveno título

"Si realmente Márquez consigue ganar este campeonato, … que no es fácil, porque hay muchos pilotos buenos… creo que es de los mayores hitos de la historia del deporte de forma global. Estar fuera de las posiciones de cabeza durante cuatro años por lesión o por otras situaciones, como tuvimos problemas con la moto (...) después de tanto tiempo pueda volver a ganar con una edad ya avanzada, es la leche. No lo digo porque le tenga aprecio, sino porque como concepto es brutal. Ha habido gente que se ha retirado, ha vuelto y vuelven a hacerlo, esa gente es muy especial" explicó sobre el segundo año de Márquez en Honda.

Sexto GP de la temporada

Marc volverá a pilotar la Ducati este fin de semana en el GP de Francia en el trazado de Le Mans. El '93' tendrá la oportunidad de recuperar el liderato tras la caída en la carrera dominical en el circuito de Jerez. Marc se encuentra a un punto de su hermano en la clasificación general, mientras que Bagnaia les persigue con una desventaja de 20 puntos.