Alberto Puig a Aprilia: "Todos los equipos están interesados en Martín, si no lo estás, eres un idiota"

La polémica entre Aprilia y Jorge Martín ha copado la actualidad del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP. El comunicado de la fábrica de Noale afirmando que el piloto madrileño cumplirá su contrato ha dado paso a una serie de reacciones de todos los estamentos del paddock, desde los pilotos hasta los jefes de equipo.

La rueda de prensa del jueves giró en torno a la continuidad de Martín, con la mayoría de los protagonistas mostrándose precavidos al respecto. No hay confirmación oficial de que Jorge Martín quiere marcharse de Aprilia y sin conocer los detalles, la mayoría optó por dar una opinión superficial sobre ello. "Quiero esperar a hablar de la situación entre Martín y Aprilia, a que las dos partes den su opinión. Esperaremos a que hable Martín", afirmó Marc Márquez.

En su comunicado, Aprilia pidió expresamente a su rivales que se abstuvieran de hacer ofertas. "El equipo no hace comentarios sobre asuntos que no le conciernen directamente, pero espera que otros equipos se abstengan de realizar ofertas a los pilotos con contrato. En cualquier caso, tal comportamiento sería ilegítimo", reza la nota.

Tras los pilotos, este viernes, ha sido turno para otra de las partes aludidas: Honda. Desde que saltó a la luz la noticia de una posible renuncia de Martín, se ha especulado con la posibilidad de que el madrileño acabara recalando en la marca nipona el próximo curso. Un fichaje que sería probable si el equipo no renueva a Luca Marini, quien cumple contrato a final de este 2025.

Un piloto a considerar

Sobre esa posibilidad, y respondiendo a la demanda de Aprilia de que los equipos no hagan ofertas a su piloto, Alberto Puig, director general de Honda, fue claro: "Todos los equipos en el paddock están interesados en un piloto como Martín. ¡Es un Campeón del Mundo!. Si no lo estás, eres un idiota".

Aun así, el catalán matizó que la compañía nipona no iría a por un piloto con contrato porque "no es el estilo de Honda". "No queremos tener ciertos problemas. Si Jorge está disponible, lo consideraremos", apuntó, aunque reconoció que "si me preguntas si me interesa Martín como piloto, claro que sí. Es normal".

"Estamos interesados en pilotos rápidos. Si estuviera disponible, sin duda sería uno de los pilotos a considerar", zanjó al respecto de la polémica Alberto Puig en unas declaraciones a los medios oficiales de la competición.

Por el momento, Martín no se ha pronunciado al respecto y sigue en el proceso de recuperación, después de fracturarse varias costillas en su estreno mundialista con Aprilia, en el pasado GP de Qatar.