Alberto Puig analiza el fichaje de Acosta por Ducati: "Entiendo que se quiera medir con el mejor"

El Gran Premio de Tailandia de MotoGP estuvo marcado por las batallas en pista. La primera carrera al Sprint del curso dejó una de las batallas más icónicas de los últimos tiempos, enfrentando a dos de los pilotos más reconocidos de la parrilla: Marc Márquez y Pedro Acosta. Una lucha que generó mucha expectación puesto que, a falta de una confirmación oficial, todo apunta que ambos podrían compartir box en el Ducati Lenovo a partir del curso 2027.

Sobre la más que posible dupla Márquez-Acosta se ha sincerado Alberto Puig, uno de los rostros más reconocidos del 'paddock'. El catalán, team manager del Honda HRC Castrol, conoce muy bien al nueve veces campeón tras trabajar con él durante muchos años en Honda, en aquellos tiempos en los que los títulos no paraban de llegar a las vitrinas de la fábrica del ala dorada. Y también mostró su interés por el murciano como piloto de Honda a finales del pasado curso.

Marc Márquez y Alberto Puig charlando en el box del Repsol Honda en 2019 / REPSOL HONDA / Europa Press

Sobre la elección del 'Tiburón de Mazarrón' de marcharse a Ducati, ha hablado el catalán en una entrevista con 'As'. “Acosta es un grandísimo piloto y entiendo que se quiera medir con el mejor y con sus mismas armas. Está en su derecho. Quiero decir, ha priorizado eso y es totalmente respetable", decía durante la charla con el citado medio. "Cada uno sabe lo que quiere para sí y no hay nada que decir. Ha demostrado tener valentía y ha tomado una valiente decisión", expresaba.

Puig es consciente de lo atractivo que puede parecer un proyecto como el de Borgo Panigale, que ha arrasado en campeonatos de forma ininterrumpida desde 2022. Pero las tornas pueden cambiar en 2027 con la llegada del nuevo reglamento a la categoría reina. "Ha intentado asegurarse un caballo ganador como es la Ducati, a priori. Veremos el año que viene cómo va la moto. Se verá en el futuro si acierta, pero es un valiente", opinaba.

Los mejores de los últimos tiempos

Puig, que en el pasado había comparado al campeón de Moto3 de 2021 con Casey Stoner, asegura que pilotos excepcionales no se encuentran a montones. “Creo que aquí valientes son todos y que no hay cobardes. Aquí la gente que se monta en moto es gente valiente. Lo que pasa es que luego yo siempre tengo una frase mía en la que hablo de pilotos especiales, que de esos hay pocos", decía, para después revelar que considera a Pedrosa, Lorenzo, Márquez y Stoner como los más especiales de los últimos tiempos. "Eso es de lo mejor que ha habido para mí en la historia, de verdad” sentenciaba.