Albert Arenas inicia un nuevo capítulo junto a Yamaha

El fin de semana en el Gran Premio de Portugal empezó con mal pie al hacerse oficial que dos de los pilotos españoles en la categoría de Moto2 se han quedado sin asiento para la próxima temporada. Uno de ellos, Marcos Ramírez. El American Racing rompió contrato con él para 2026, protagonizando una de las polémicas del fin de semana. Por otro lado, Albert Arenas anunció que se despide del Mundial tras diez temporadas en el 'paddock' de MotoGP. No anunció su destino entonces. Pero este lunes han salido a la luz sus próximos retos.

El anuncio de despedida del Campeón del Mundo de Moto3 en 2020 se produjo a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. "Se cierra una etapa. El libro que empecé a escribir con solo 7 años llegará a su final en Valencia. Mi camino en el Mundial de MotoGP terminará, sin poder cumplir del todo el sueño y el objetivo que me acompañan desde que era un niño", escribía el piloto, actualmente pilotando para el Italjet Gresini.

Arenas daba a entender con su anuncio que seguría vinculado a la competición, pero no anunció cómo ni en qué campeonato. "Gracias a todos los que habéis disfrutado esta etapa conmigo, y a los que me habéis apoyado, seguido y levantado en los momentos difíciles. Gracias por estar ahí siempre. No es un final. En cualquier caso, es un nuevo libro", terminaba diciendo el compañero de equipo de Darryn Binder.

Una incógnita que se ha despejado este lunes, cuando se ha hecho ofical que en 2026 dejará atrás MotoGP para unirse al Mundial de Superbikes, concretamente en la categoría de WorldSSP, donde competirá con el equipo AS Racing y pilotara una Yamaha R9. "Yamaha Motor Europe se complace en confirmar que el equipo AS Racing de Andrea Quadranti competirá con la Yamaha R9, campeona del mundo, en el Campeonato Mundial de Supersport FIM 2026, con una emocionante alineación de pilotos formada por Albert Arenas y Aldi Satya Mahendra", decía el comunicado de Yamaha.

Objetivo: reeimpulsar su carrera

El piloto catalán se mostró muy feliz con este nuevo capítulo en su carrera deportiva. "Estoy muy contento de unirme a Yamaha con el nuevo equipo AS Racing en el Mundial de Supersport. Es un nuevo reto y campeonato para mí, y es una gran oportunidad para construir mi carrera deportiva y volver a la senda de la victoria", dijo Arenas. "Llego con mucha motivación y con la mentalidad de querer seguir creciendo como piloto. Mi objetivo es claro, ser lo más competitivo posible y pilotar al máximo de mis posibilidades", expresaba.

Este fin de semana, en el Ricardo Tormo de Cheste, Albert pondrá punto y final a una etapa en la que ha vivido momentos muy dulces, pero también difíciles. Sin embargo, lo más destacado fue que logró su objetivo de ser Campeón del Mundo de Moto3 en 2020, junto al Aspar Team, coronándose con 174 puntos, 4 por delante de su rival, Tony Arbolino. Ahora el objetivo es claro: volver a luchar por objetivos de este calibre.