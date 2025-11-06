Albert Arenas se despide del Mundial de MotoGP

El Mundial de MotoGP tendrá la temporada que viene un campeón menos. Albert Arenas, quien se alzó con el título de Moto3 en 2020, ha anunciado este jueves que las citas de Portimao y Valencia serán sus últimas apariciones en el Mundial de Motociclismo. El piloto catalán no desveló cuál será su próximo destino, pero sí explicó que su andadura en Moto2 ha llegado a su fin. Se termina así el sueño de toda una vida.

Lo anució a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, palabras que acompañaba con una imagen de si mismo sobre la moto, cuando tan solo era un niño. "Se cierra una etapa. El libro que empecé a escribir con solo 7 años llegará a su final en Valencia. Mi camino en el Mundial de MotoGP terminará, sin poder cumplir del todo el sueño y el objetivo que me acompañan desde que era un niño", escribía el piloto, actualmente pilotando para el Italjet Gresini.

"Gracias a todos los que habéis disfrutado esta etapa conmigo, y a los que me habéis apoyado, seguido y levantado en los momentos difíciles. Gracias por estar ahí siempre. No es un final. En cualquier caso, es un nuevo libro", terminaba diciendo el compañero de equipo de Darryn Binder.

La actual, es la décima temporada de Arenas en el Mundial, la quinta en Moto2. El piloto gerundense debutó en Moto3 en la última carrera de la temporada 2014, con el Calvo Team. Entonces fue el substituto de un lesionado Eric Granado. En 2015, el catalán se alzó como subcampeón del FIM CEV Moto3 Junior World Championship (ahora llamado JuniorGP).

Su buena actuación le valió para que Aspar Team contase con él para la sustitución de Jorge Martín tras una lesión y posteriormente fue llamado por el Peugeot MC Saxoprint como el reemplazo permanente del piloto Alexis Masbou. Fue en 2017 cuando hizo el debut oficial con el equipo de Jorge Martínez 'Aspar'.

Durante varias temporadas sufrió. Los resultados no llegaban, y confesó posteriormente haber temido el hecho de haberse ido a casa por ello. Pero logró su objetivo de ser Campeón del Mundo de Moto3, coronándose con 174 puntos, 4 por delante de su rival, Tony Arbolino. Terminó la temporada ganando tres Grandes Premios: Catar, España y Austria y un total de 5 podios.

Moto2, una etapa complicada

Debutó en Moto2 con el mismo equipo con el que logró el campeonato, pero la adaptación a la Boscoscuro fue complicada, terminando en vigesimoprimera posición. Mejoró con el cambio a Kalex la siguiente temporada, terminando decimosegundo. Los resultados tampoco mejoraron tras el paso por el Red Bull KTM Ajo en 2023, donde logró un podio. Logró otro con el Gresini esta temporada, en Mugello. De esta forma, abandona el Mundial a los 28 años sin haber logrado el sueño de toda una vida: ser piloto de MotoGP.

Todo parece indicar que Albert no ha podido encontrar una moto competitiva en la categoría intermedia después de que Gresini Racing confirmase que Alonso López y Sergio García Dols serán sus pilotos en 2026. Habrá que esperar para conocer qué le depara el futuro a Arenas.