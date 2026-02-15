Alarma en el motociclismo: un legendario ex circuito de MotoGP se cae a pedazos

En los últimos años, el calendario del Mundial de MotoGP ha sufrido varias modificaciones. La dirección del mundial se reinventa de forma constante y busca acuerdos con nuevos circuitos alrededor del mundo que puedan acercar la competición a los aficionados y ayuden a favorecer el espectáculo. Pero uno de los puntos más esenciales es la seguridad. Y no cumplirla termina siendo motivo de caída del calendario. Algo a lo que se puede enfrentar ahora uno de los trazados del WorldSBK.

Los circuitos más nuevos y seguros piden paso. Y en este proceso se terminan perdiendo auténticos mitos del calendario, como en su día lo fue el Circuito de Estoril (Portugal) en MotoGP. Quién no recuerda las épicas batallas entre los cuatro fantásticos (Pedrosa, Stoner, Lorenzo y Rossi) o aquella épica remontada que protagonizó en 2010 Marc Márquez desde el fondo de la parrilla de 125cc. Estoril guarda auténticas joyas de la historia del motociclismo, pero cayó del calendario en 2012 para ser reemplazado para disputar el Gran Premio de Portugal por el Autódromo Internacional do Algarve (Portimao) a partir de 2020 y hasta día de hoy.

La salida de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Motociclismo de Portugal que se disputó en el circuito de Estoril en 2012 / EFE

Pese a todo, el Autódromo do Estoril ha continuado acogiendo carreras a lo largo de los últimos años. La categoría más destacada es el Mundial de Superbikes. La categoría de motos de serie de alto rendimiento regresó al trazado, de 4.182 kilómetros, en 2020, para cubrir ausencias por la pandemia. Desde entonces se ha consolidado como una de las citas del calendario. En el caso de este curso, el mundial tendría que visitar Estoril del 9 al 11 de octubre. Pero ahora todo eso está en el aire.

Durante las últimas jornadas, varios medios portugueses especializados han alertado del mal estado en el que se encuentra actualmente el trazado. Según apunta el diario deportivo Publico, el calendario anual del recinto se encuentra comprometido debido a la gran degradación y la necesidad de obras de rehabilitación.

Se trata de infrastructuras muy antiguas que han tenido pocas remodelaciones desde su inauguración en el año 1972, y donde han pasado otras categorías como la Fórmula 1 o las European Le Mans Series, entre muchas otras. Una auténtica pena, teniendo en cuenta que este año la categoría cuenta con un nuevo piloto portugués, Miguel Oliveira, que correrá para BMW tras dejar atrás su etapa en MotoGP.

50 días de actividad cancelados

Según apunta el medio MotoSport, el autódromo ya ha tenido que cancelar más de 50 días de actividad en pista previstos para este 2026. Y aunque aún quedan muchos meses para el aterrizaje de la caravana mundialista de superbikes, el trazado tendría que empezar a ponerse las pilas para llegar a tiempo.

De hecho, Jorge Viegas, presidente de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo), ha reconocido públicamente que es necesaria una remodelación para poder disputar grandes competiciones allí. Además, cabe recordar que el pasado mes de abril, se cerró la tribuna A por motivos de seguridad, y desde entonces no volvió a abrirse al público.

La sombra de una época dorada

A lo largo de los últimos meses, las autoridades locales se han referido a una supuesta remodelación o reconversión con el fin de acoger de nuevo grandes acontecimientos, como podría ser la Fórmula 1, que aterrizó en el trazado en 1984 y lo abandonó en 1996. "En 2026 se cumplirán 30 años desde el último Gran Premio disputado en Estoril. En ese momento daremos inicio a una nueva era de este legendario circuito, con el Ayuntamiento asumiendo la gestión de las instalaciones", dijo en octubre Nuno Piteira Lopers, segundo del Ayuntamiento de Cascais.

SBK no es el único campeonato de motociclismo que visitará las instalaciones. Más compromida queda la cita del Moto JuniorGP, campeonato trampolín al Mundial de MotoGP, que tiene prevista su segunda cita de la temporada en el trazado portugués del 12 al 14 de junio. Habrá que esperar para saber cómo termina el 'culebrón' de Estoril.