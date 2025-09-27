Confirmados los peores pronósticos con Martín: fractura de clavícula y operación

Mala jornada la de sábado para Aprilia. Después de una sesión de clasificación gris, con Marco Bezzecchi en la novena plaza y Jorge Martín decimoséptimo, las cosas fueron a peor en la sprint con los dos pilotos fuera de carrera en los primeros compases.

Apenas unos metros se habían recorrido de esa carrera corta de sábado cuando llegaron los problemas. Martín, que salía muy retrasado, intentó recuperar posiciones en la salida pero entró pasado, se topó con Fermín Aldeguer en su progreso y no tuvo opciones ya de corregir la trazada. Un gesto que lo lanzó hacia el centro con tan mala suerte que acabó llevándose con él a su compañero. Ambos quedaron fuera de carrera.

En la acción, el madrileño se dio un buen golpe sobre el lado derecho y aunque pudo marcharse por su propio pie, todas las alertas se encendieron poco después cuando una ambulancia esperaba al piloto de Aprilia para llevarlo al centro médico. Hasta allí se dirigió también a toda prisa el doctor Angel Charte, que se había pasado por el box del equipo para atender a Bezzecchi.

Por el momento, el campeón de 2024 continúa pasando revisiones con el equipo médico del campeonato y no hay todavía parte oficial. Según informó DAZN, las pruebas confirmaron una fractura con desplazamiento de la clavícula derecha. En estos momentos el piloto está siendo trasladado al hospital de Tokio para que se le realicen más pruebas.

"Parece que llueve sobre mojado", lamentó el doctor Charte, sobre el estado del piloto madrileño. "Desafortunadamente en la caída ha hecho una fractura de la clavícula derecha del terio medio, completamente desplazada y le he trasladado al hospital para hacer un TAC para que ese desplazamiento no roce la zona pulmonar", explicó, comentando que "está consciente, todo bien, con un poco de sedación por el dolor". "Cuando llegue el TAC decidiremos donde se va a querer operar, que seguramente será en el Hospital Universitario Dexeus", concluyó

Respecto a Bezzecchi, explicó que sufre "una fuerte contusión en el abductor de la pierna derecha que no conlleva más patología que el dolor que le cause la propia contusión. Le someteremos a rehabilitación y antiinflamatorios y poco más".