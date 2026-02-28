Así fue el adelantamiento al límite de Márquez a Acosta que ha desatado la polémica en MotoGP

La primera carrera de la temporada 2026 de MotoGP no ha dejado indiferente a nadie. La Sprint del GP de Tailandia ha tenido todo aquello que todo fan del motociclismo echaba de menos tras la pausa invernal: emoción, adelantamientos al límite y el enfrentamiento entre dos de los pilotos más destacados de la parrilla: Pedro Acosta y Marc Márquez. Pero la batalla en pista quedó empañada por la polémica sanción que recibió el vigente campeón tras un adelantamiento al límite en la curva 12 de Buriram.

Hizo una impecable salida el '93' desde la segunda plaza de parrilla, adelantó a Marco Bezzecchi y en la primera curva ya estaba primero. Tras repasarse con el italiano, el piloto de Aprilia se fue al suelo. Y si parecía que Marc iba a quedarse sin rival, terminó siendo todo lo contrario. Pedro Acosta, que partía desde la sexta plaza, terminó alcanzándolo. 'El Tiburón de Mazarrón' venía con todo y logró superar al nueve veces campeón. Se pasaron y se repasaron, y hasta hubo susto para el '93' a dos vueltas para el final, pero a falta de un giro, Marc entró por el interior en la curva 12, provocando que el '37' se saliese de pista. Una acción que terminó en sanción para el catalán tras ser investigado por el panel de comisarios.

El panel de comisarios, liderado por Simon Crafar (remplazando a Freddie Spencer) informó que Marc Márquez debía ceder una posición a Acosta, y así lo hizo el catalán a escasos metros de entrar en meta. Lejos de sentirse conforme con la decisión, el '93' decidió aplaudir la decisión, como gesto irónico contra los comisarios que le privaron de lograr la primera victoria al Sprint del curso.

Pese a todo, el '93' se bajó de la moto y asumió la sanción. "Evidentemente, aunque tenga experiencia y 33 años, soy competititvo. El ramalazo de revolverse no lo perdemos", decía ante los micrófonos de DAZN. "Hay que adaptarse a las nuevas reglas, están un poco más tiquismiquis, pero nos adaptamos", sentenciaba el catalán.

Lo cierto es que la sanción no ha terminado de gustar tampoco a los seguidores de MotoGP. A través de las redes sociales, varios usuarios han denunciado que se sancionen batallas tan bonitas y dentro de los límites de pilotaje. Y de hecho, el mismo Pedro Acosta terminó por mostrar su decepción por haber logrado la victoria por la sanción del campeón. "Mola la temporada empezar la temporada así con la batalla de Marc en la Sprint. Tenemos que estar contentos y es verdad que me hubiese gustado ganar de verdad, digamos, que no que me dejaran pasar. Pero ha sido una batalla muy bonita", decía para DAZN. "Creo que casi prefería acabar segundo que ganar así", sentenciaba.

En la llegada al podio de la carrera Sprint, se pudo ver una de las imágenes más curiosas de la jornada: Marc Márquez explicando a su equipo, el Ducati Lenovo, cómo había vivido la maniobra. Entre ellos se encontraban Luigi Dall’Igna y Marco Rigamonti.

Quien también se pronunció al respecto fue Davide Tardozzi, 'Team Mánager' del Ducati Lenovo. "Marc no ha tocado a Pedro, no se ha ido fuera de pista. Creo que es injusto. Estoy seguro de que Acosta haría lo mismo", expresaba visiblemente indignado el magnate de Borgo Panigale. Por el momento, el panel de comisarios tampoco se ha pronunciado sobre el asunto.