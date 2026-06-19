Ai Ogura lídera la práctica oficial y marca un nuevo récord

El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) ha liderado la práctica oficial para el Gran Premio de la República Checa de MotoGP, en el circuito de Brno, además de establecer un nuevo récord absoluto del trazado centroeuropeo.

Ogura consiguió un registro de 1:51.735 en su decimoctavo giro con el que batía el récord que el año pasado estableció el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) con 1:52.303.

Tras Ai Ogura se clasificaron el líder del mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y sus compatriotas Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quinto al final de la práctica oficial, no comenzó la misma de manera demasiado afortunada, pues en la curva once y cuando apenas había completado cinco vueltas, se fue por los suelos en la curva once, segunda caída de la jornada.

Por entonces Márquez ocupaba el tercer puesto, aunque pudo recuperar su moto y entrar en talleres para reparar y continuar con la sesión.

Por entonces, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que ya había sufrido una caída en la tanda libre matinal, era el que ocupaba la primera posición con un tiempo de 1:53.080, seguido por su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y por el propio Marc Márquez.

Con el paso de los minutos tanto Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) como Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) superaron el registro del italiano, con más de media hora de entrenamiento por delante, y con el japonés Ai Ogura doblegando a ambos.

Pero lo cierto es que la sesión no había siquiera llegado a su ecuador y Marco Bezzecchi sorprendió a todos con un mejor tiempo de 1:52.275, que ya era 28 milésimas de segundo más rápido que el récord absoluto establecido la pasada temporada por 'Pecco' Bagnaia en 1:52.303.

Con Bezzecchi como el referente de la categoría, por detrás de él comenzaron a marcar parciales de vuelta rápida algunos de sus rivales, con mención especial a Maverick Viñales (KTM RC 16), que busca su continuidad en el mundial de MotoGP para 2027 y que se quedó segundo a tres décimas de Bezzecchi, con un tiempo de 1:52.577 y más de veinte minutos por delante.

En pista, Marc Márquez continuó con su trabajo de puesta a punto sin mirar la tabla de tiempos, hasta que a menos de diez minutos del final salió al ataque, desde la novena posición que ocupaba por entonces.

Con más de un cuarto de hora de sesión por delante, Acosta se 'empeñó' en mejorar su situación y en su decimocuarta vuelta paró el cronómetro en 1:52.228 para doblegar a Bezzecchi, antes de que su KTM 'rindiera' el alma y se viera obligado a salirse de la pista con problemas mecánicos.

Por entonces Marc Márquez estaba 'visualizando' las evoluciones de sus rivales y en su regreso a pista y ya en los últimos doce minutos de la práctica oficial, comenzó a marcar parciales de vuelta rápida en todo momento para parar el cronómetro en 1:51.988, el mejor tiempo histórico en el circuito de Brno y primero en rodar en ese segundo.

Por detrás de Marc Márquez, 'casi' clavó la vuelta el japonés Ai Ogura, que fue el segundo en rodar en 51, con un tiempo de 1:51.998, diez milésimas de segundo más lento que el nueve veces campeón del mundo español de motociclismo.

Pero la práctica oficial no había concluido y a menos de cuatro minutos para el final llegó la sorpresa al lograr el italiano Fabio di Giannantonio cuadrar una vuelta en 1:51.942, cuando todos sus rivales se aplicaban a fondo y Marco Bezzecchi rebajaba esos parciales de su compatriota.

El líder del mundial completó su vuelta rápida sin problemas para doblegar a Di Giannantonio con un tiempo de 1:51.826, que no fue el último mejor tiempo de la práctica oficial, pues el japonés Ai Ogura se encaramó a la primera plaza al parar el cronómetro en 1:51.735.

Con ese nuevo récord del trazado para Ogura, tras su estela acabaron Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio, 'Pecco' Bagnaia, Marc Márquez, Pedro Acosta, Joan Mir, Diogo Moreira, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández, que completaron las diez primeras posiciones con acceso directo a la segunda clasificación.

Se quedaron fuera pilotos de la talla de Jorge Martín, por apenas 11 milésimas de segundo, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M1 V4) o Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), reincorporado a la competición tras su lesión de Catalunya.

GP de la República Checa (QP)

1.Ai OGURA(APRILIA) 1'51.735

2. Marco BEZZECCHI (APRILIA) a 0.091

3. Fabio DI GIANNANTONIO (DUCATI) a 0.207

4. Francesco BAGNAIA (DUCATI) a 0.248

5. Marc MARQUEZ (DUCATI) a 0.253

6. Pedro ACOSTA (KTM) a 0.493

7. Joan MIR (HONDA) a 0.518

8. Diogo MOREIRA (HONDA) a 0.580

9. Fermin ALDEGUER (DUCATI) a 0.585

10. Raúl FERNANDEZ (APRILIA) a 0.619

11. Jorge MARTIN (APRILIA) a 0.630

12. Maverick VIÑALES (KTM) a 0.657

13. Luca MARINI (HONDA) a 0.689

14. Fabio QUARTARARO (YAMAHA) a 0.798

15. Alex MARQUEZ (DUCATI) a 0.821

16. Enea BASTIANINI (KTM) a 0.826

17. Franco MORBIDELLI (DUCATI) a 0.841

18. Jack MILLER (YAMAHA) a 0.848

19. Brad BINDER (KTM) a 0.864

20. Alex RINS (YAMAHA) a 1.285

21. Toprak RAZGATLIOGLU (YAMAHA) a 1.663

22. Cal CRUTCHLOW ( HONDA) a 2.112