Ai Ogura, el japonés que 'traicionó' a Honda y ahora es el piloto de moda en MotoGP

Ai Ogura (2001, Kiyose, Japon) luce cosido en su mono el dorsal 74 de Daijiro Kato, que aún a día de hoy es el piloto japonés con más leyenda y que más cerca estuvo de ser campeón del mundo de MotoGP. Inspirado por su ídolo de la infancia y avalado por su incuestionable talento, Ogura aspira a hacer historia en la clase reina, donde sigue dando pasos de gigante.

A decir de los expertos, Ai, que en japonés significa Amor, tiene potencial para conseguir lo que el añorado Kato dejó a medias tras su fatal accidente en Suzuka en 2003. Hace dos años consiguió coronarse en Moto2, quince temporadas después de que su compatriota Hiroshi Aoyama conquistara el último título nipón en la categoría intermedia.

Aquel éxito le catapultó a la máxima cilindrada, pero no por la vía que esperaban en su país, ya que en lugar de seguir su carrera con un fabricante japonés decidió aceptar la propuesta de Trackhouse y subirse a una Aprilia con la que ha acabado ganando.

Tuvo que soportar que le llamaran ‘traidor’ después de formarse desde muy jovencito en la cantera de Honda , que financió toda su carrera hasta llegar a MotoGP.

Sobre su apuesta, fue contundente: “Me vinieron a buscar los responsables de Apriliay me lleve una sorpresa impresionante. No me lo esperaba. Y les dije que sí, fundamentalmente porque solo hay que ver la telemetría de cada gran premio para darse cuenta de que Aprilia está arriba en MotoGP y Honda aún tiene un largo recorrido para volver a ser competitiva. Los pilotos queremos motos que nos puedan ayudar a conseguir nuestros objetivos y Aprilia parece dispuesta a ofrecérmela”, simplificó entonces sobre su apuesta.

De Japón a Catalunya

Ogura, que vivió en Rubí durante un largo periodo, nunca ha llegado a europeizarse. De hecho, siempre que puede se escapa a su país entre carreras. Es un personaje discreto y peculiar. Muy diferente al resto de sus colegas en la parrilla. No solo por su estilo de pilotaje, sino también por su carácter y actitud. Días atrás, en Brno, firmó su primera pole en la categoría reina y peleó con Marc Márquez por el truinfo. Segundo en el podio, se permitió pedirle a Marc que la próxima vez le dejase ganar: “Tu ya tienes muchas victorias”, soltó en rueda de prensa para asombro general. En la siguiente ronda, en Assen, consiguió su propósito y el primer triunfo japonés en MotoGP desde 2004.

Su país tuvo que esperar 22 años para volver a lo alto del podio en la categoría reina. La última victoria había sido de Makoto Tamada, en Motegi, cuando Ogura tenía solo 3 años.

Nunca ha habido dos victorias consecutivas de un piloto japonés en MotoGP, y Japón tampoco ha ganado todavía en Alemania… por ahora. Solo 25 puntos separan a Ogura del liderato del campeonato. ¿El último piloto japonés que lideró la clasificación general? Hideo Kanaya, después del GP de Alemania de 1975 en Hockenheim. Así que, definitivamente, este fin de semana en Sachsenring, Ogura tiene otra oportunidad de hacer historia.

Confirmado en Yamaha

Su ascenso ha sido imparable y a sus 25 años ya es el piloto de moda en el Mundial. "Ai es sencillamente asombroso. Sus habilidades en la entrada de las curvas son increíbles. Desde Moto2, si te fijas, tiene un control enorme en la entrada. Es súper preciso. Y creo que su forma de pilotar es el equilibrio perfecto para que la moto gire al máximo sin forzar demasiado los neumáticos", describe el italiano Fabio Di Giannantonio, que esta temporada suele medir sus fuerzas con el japonés en muchos finales de carrera, ya que ambos cuidan mejor que nadie las gomas y suelen alcanzar su mejor rendimiento en esas últimas vueltas.

El próximo año culminará su agravio a Honda corriendo para su eterno rival, Yamaha, junto a Jorge Martin. Como en su día hizo al comprometerse por el Trackhouse, Ogura ha tomado otra decisión no exenta de riesgo, pero muy medida. Está convencido de que con el nuevo reglamento, con motos de 850 cc y nuevo proveedor de neumáticos, las jerarquías pueden cambiar.

Se une a un proyecto en fase de desarrollo y como piloto de fábrica en el equipo oficial. Su futuro compañero es el actual líder del Mundial. Quizá ambos no anden tan descaminados al pensar que tarde o temprano, los de Iwata volverán a la senda de la victoria. No hace tanto tiempo dominaban el panorama con el explosivo tandem formado por Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. Y Fabio Quartararo les dio el último título en 2021.