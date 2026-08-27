Ai Ogura, intervenido con éxito de su lesión en la mano izquierda

Fin de semana de carreras en MotorLand (Aragón) y mientras algunos regresan de una lesión, como es el caso de Johann Zarco, otros se pierden el fin de semana de Gran Premio, como Ai Ogura. Tras anunciar su ausencia durante la jornada del miércoles, el equipo estadounidense ha anunciado en la tarde de este jueves que su piloto ya ha sido intervenido de una lesión en la mano izquierda.

Ogura sufrió un accidente durante un entrenamiento en Japón y, aunque en primera instancia parecía que sin consecuencias, un chequeo en Europa verificó que la situación era en realidad más compleja. Se trata de una lesión que llega en un momento dulce para el piloto nipón. Ai consiguió tres citas atrás su primera victoria en MotoGP, durante el fin de semana en Assen (Países Bajos). Esto, sumado a otros tres podios dominicales lo ha catapultado hasta la tercera plaza en la general del campeonato, con 203 puntos, 37 por detrás del líder del mundial, Jorge Martín.

Finalmente, el equipo ha anunciado que ya ha sido intervenido de la fractura cerca de su pulgar izquierdo. "El piloto de SuperFile Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, se ha sometido a una cirugía esta mañana en Barcelona, España. El Dr. Mir, quien realizó el procedimiento, ha informado que la fractura del pulgar izquierdo de Ai ha sido fijada con una placa y se realizará una evaluación de su condición durante el fin de semana próximo antes de establecer un plan de rehabilitación", comenzaban diciendo.

Los plazos de recuperación son aún inciertos, pese a que el equipo satélite de Aprilia confirma que esperan que sea en Misano, del 11 al 13 de septiembre. "Aunque esperamos que Ai esté en condiciones de asistir al Gran Premio de San Marino, que comienza en 15 días, en esta etapa es prematuro confirmarlo. Le deseamos una pronta recuperación", terminaba diciendo el comunicado.

Un mazazo en un momento dulce

Se trata de una lesión que llega en un momento dulce para el piloto nipón. Ai consiguió tres citas atrás su primera victoria en MotoGP, durante el fin de semana en Assen (Países Bajos). Esto, sumado a otros tres podios dominicales lo ha catapultado hasta la tercera plaza en la general del campeonato, con 203 puntos, 37 por detrás del líder del mundial, Jorge Martín.