La afición invade Montmeló en un ‘pit walk’ marcado por los mensajes de apoyo a Marc Márquez

El Circuit de Barcelona-Catalunya se viste de gala este fin de semana para acoger una de sus citas más esperadas: el Gran Premio de Catalunya de MotoGP. Un fin de semana mágico. Donde los protagonistas son, como debe ser, los pilotos... pero también los aficionados. Y un claro ejemplo de ello es lo vivido en Montmeló durante el tradicional 'pit walk' que da el pistoletazo de salida al fin de semana.

Si por algo destaca la cita anual en Montmeló es por la gran cantidad de fans que se concentran y el público tan fiel con el que se topan los pilotos en cada uno de los eventos que se realizan. Un claro ejemplo de ello fue lo sucedido durante el primer 'Fan Fest' de la historia del campeonato, que reunió a una gran cantidad de fans en pleno corazón de Barcelona, concretamente en la Plaza Catalunya, donde pudieron escuchar a los pilotos e incluso hacerse fotos con ellos.

El 'pit lane' del Circuit de Barcelona-Catalunya se llenó de aficionados / Dani Barbeito

Algo parecido sucede, como ya es tradición, cada jueves previo al fin de semana de carreras. Durante el 'media day', los fans tienen la oportunidad de acceder al 'pit lane' para esperar ante los garajes a que sus pilotos favoritos salgan a tomarse fotos con ellos o a firmarles algún que otro autógrafo.

Álex Márquez atendiendo a los fans durante el 'pit walk' / Dani Barbeito

Un momento mágico para todos ellos, que esperan formando una larga cola desde mucho tiempo antes a la apertura del carril de boxes. Los primeros, de hecho, corren nada más abrir las puertas de acceso al trazado para lograr un lugar de privilegio ante los garajes de sus pilotos favoritos.

Marc Márquez, el gran ausente

Este año, eso sí, marcado por la ausencia de uno de los ídolos locales, Marc Márquez. El nueve veces campeón pasó por quirófano el pasado domingo para quitar un tornillo que daba problemas en el nervio radial de su hombro derecho y operarse de la lesión en el 5º metacarpiano del pie izquierdo que se produjo en la carrera al sprint en Le Mans.

La moto de Marc Márquez, expuesta en el pit walk / Dani Barbeito

Se ausentará de la cita el piloto de Cervera, pero desde su equipo tuvieron el detalle de recordarle exhibiendo la moto ante sus fans y mandándole un pensaje de apoyo colocando mensajes de ánimo. A la ya tradicional pegatina de 'Más unidos que nunca' (presente desde hace unos Grandes Premios) se le sumó un cartel que decía 'Forza Marc'.

Álex Márquez y Pedro Acosta, los más buscados

Pero la GP26 del '93' no fue la única que acaparó las miradas. Los fans pedían entre girtos la presencia de Pecco Bagnaia y Davide Tardozzi, jefe del Ducati Lenovo, quien salió sonriente a sacarse fotos con los más pequeños. El menor de los Márquez, Alex, fue una de las estrellas de la tarde. Era el más buscado entre el público catalán.

Con permiso, claro está, del resto de españoles en la parrilla. Uno de ellos Pedro Acosta, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos al regalar un par de guantes firmados después de que un seguidor le obsequiase a él con una gorra con un tiburón. Reflejando, una vez más, el espíritu de esta competición.