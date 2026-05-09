Adrián Fernández roba la cartera al líder en el último suspiro y se hace con la pole en Le Mans

Adrián Fernández, tras un final intenso, se hizo con la pole en el Gran Premio de Francia de Moto 3, gracias un gran último parcial que consiguió rodando en solitario. Con un 1:40.044, el del Leopard relegó a la segunda plaza al líder del Mundial, Máximo Quiles. La primera línea estará completada por Joel Kelso.

En la Q1, Álvaro Carpe, segunda clasificado del mundial, estaba obligado a hacer los deberes y no falló el piloto del KTM Ajo. Con 1:40.668 fue el primero de los que pasaron el corte, seguido por Adrián Cruces, Cormac Buchanan y Guido Pini. El tercer español en liza en la sesión, Joel Esteban se quedó cerca, sexto a 0.2 de Carpe.

En la Q2 abrió pista Adrián Fernández, quien rodó los primeros giros casi en solitario, lejos del grupo, para marcar la primera referencia de la sesión. El del Leopard marcó 1:41.103 en su primer paso por meta pero fue rápidamente superado a medida que el resto iba cruzando la línea de meta. Tras esa primera prueba Joel Kelso estableció la marca a batir en 1:40.488.

Máximo Quiles, líder del campeonato, mejoraba el registro con un 1:40.184 que marcaba ya la pauta de la sesión. Con la primera parte del trabajo hecha, Quiles tomaba el camino de boxes para pensar ya en el segundo juego de neumáticos. Carpe, llegado desde la Q1, se mantenía en tiempos discretos antes de la primera parada.

A poco más de tres minutos para el final volvieron los protagonistas a la pista en la batalla definitiva por la pole. Un momento decisivo que empezaba mal para un Jesús Ríos que, tras romper el motor en el libre, vivía un nuevo contratiempo. El piloto español salía a rodar con uno de los calentadores enganchado en la rueda y en el intento de quitarlo perdía todas sus opciones al calar la moto y tener que volver al box.

Con el cuchillo entre los dientes

Ya en el minuto final, Guido Pini se iba al suelo y se descolgaba también de la pelea. Por delante, varios pilotos, David Muñoz, Álvaro Carpe o Raúl Fernández, entre ellos, colocaban sus parciales en rojo. Con mucho tráfico en pista en esos momentos, la batalla se convertía en un auténtico ejercicio de supervivencia. Brian Uriarte cruzaba con el mejor tiempo pero su vuelta era cancelada por exceder el límite de la pista en la curva 14.

Poco después, Raúl Fernández, confirmaba su buen ritmo y llegando en solitario paraba el crono en 1:40.044 se hacía con la pole, bajo la atenta mirada de su hermano Raúl. "No me gustaban muchos las sensaciones y el equipo estuvo trabajando mucho en la moto y hoy les he dado las gracias", explicaba ya en el parque cerrado.

El del Leopard dejaba así sin premio al líder Máximo Quiles, que se vio perjudicado por el tráfico y solo pudo ser segundo. Joel Kelso cerró el top-3, mientras que David Muñoz, pese a las molestias por su lesión, finalizó en el quinto puesto. Carpe tuvo que conformarse con la octava plaza.