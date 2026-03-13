Adelaida ¿recambio de Valencia como cierre del Mundial de MotoGP?

El desembarco de Liberty Media, empresa gestora de la Fórmula 1, a MotoGP ha traído consigo el inicio de una nueva era para el campeonato de motos, con varios cambios en el horizonte.

El primero de ellos, aunque meramente simbólico, ha llegado ya con el cambio de nombre de Dorna Sports, compañia española que dirige el Mundial de MotoGP, que con el inicio de esta temporada 2026 ha pasado a denominarse MotoGP Sports Entertainment Group, tras 38 años con su antigua denominación.

Es el primero de los muchos cambios que están por llegar al Mundial, que ya ha confirmado también que tendrá un nuevo escenario en el futuro. Del emblemático Phillip Island a orillas del mar, el Gran Premio de Australia pasará a disputarse en una zona más al oeste del país, en Adelaida.

El proyecto se presentó en Adelaida el jueves 19 de febrero ante medios nacionales y en el mismo se confirmó que el GP de Australia, que ha firmado con el Mundial de 2027 a 2032, se disputará en el mes de noviembre.

Peter Malinauskas muestra a Carlos Ezpeleta y Jack Miller un plano del futuro trazado de Adelaida / moto GP

Valencia, a otra fecha

Según informó 'La Gazzetta dello Sport', esta fecha del mes de noviembre podría ser concretamente la última del calendario. Es decir, el Gran Premio de Australia tomaría el relevo de Valencia, que lleva acogiendo la cita final del Mundial durante los últimos años, a excepción de 2024, cuando el temporal de la Dana que afectó la comunidad hizo impracticable el circuito Ricardo Tormo.

Entonces, el GP pasó a celebrarse en el Circuit de Barcelona-Catalunya bajo la denominación de GP Solidari de Barcelona, en el que se recaudaron fondos para los afectados por las inundaciones.

"No se trata de cancelar la carrera de Valencia; siempre ha sido un evento de alto nivel y gran impacto comercial, incluso con un contrato que expira a finales de 2031", explica el rotativo italiano que apunta a que la cita valenciana será reubicada en el calendario tras dos décadas haciendo de broche al mundial.

El citado medio apunta también a la posible salida de Aragón del calendario para dejar sitio a otros escenarios, como por ejemplo, Argentina, que este año ha salido del campeonato por los problemas económicos que han generado las políticas del presidente Javier Milei. Unos problemas que, según 'La Gazzetta', "no parecen preocupar demasiado a Liberty Media, ya que están cada vez más centrados en trasladar el nuevo MotoGP a las regiones del mundo que "más importan"".