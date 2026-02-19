MOTO GP
Adelaida arrebata el GP de Australia a Phillip Island para 2027: "Será un circuito dentro de la ciudad, con todas las necesidades de MotoGP"
SPORT ha podido confirmar que el Mundial abandonará el mítico trazado costero tras vencer su contrato en 2026. El Gobierno de Australia del Sur se impone a Victoria con un proyecto revolucionario que contará con un circuito dentro de la ciudad con todas las necesidades de un evento de este calibre
Giro de guion absoluto en el Mundial de Motociclismo. Lo que parecía un rumor se ha convertido en una realidad que sacudirá los cimientos del campeonato: Phillip Island tiene fecha de caducidad. Según ha podido confirmar SPORT, el Gran Premio de Australia cambiará de sede a partir de 2027, abandonando el carismático trazado del estado de Victoria para trasladarse a las calles de Adelaida.
Este movimiento supone el fin de una era. Phillip Island, considerado por pilotos y aficionados como el mejor circuito del mundo por su fluidez y sus vistas al estrecho de Bass, dejará de rugir tras más de tres décadas de tradición. El motivo: la apuesta del gobierno de Australia del Sur, que ha logrado seducir a MotoGP Sports Entertainment (antigua Dorna) con un proyecto que busca emular el modelo de espectáculo urbano que tan bien le funciona a la Fórmula 1.
Un hito histórico: ¿El primer GP urbano?
La gran noticia no es solo el cambio de ciudad, sino la naturaleza del circuito. Aunque trazados como Mandalika (Indonesia) se vendieron como semiurbanos, el proyecto de Adelaida promete ser la primera carrera urbana pura en la historia de MotoGP, ya que se correrá en "un trazado dentro de la ciudad, con todas las necesidades que requiere MotoGP, como escapatorias y todo lo que os podéis imaginar", según confirmó a SPORT fuentes cercanas a la organización.
Este acuerdo de seis años de duración (hasta 2032) y que comezará la próxima temporada abre un intenso debate sobre la seguridad. Homologar un circuito entre muros para motos de más de 350 km/h es un desafío técnico sin precedentes para la FIM. Aun así, la organización prioriza el impacto comercial y la cercanía con el público en un mercado estratégico. Un acuerdo que Carlos Ezpeleta, Director Deportivo de MotoGP, valora como "un hito importante en la evolución de nuestro campeonato".
Golpe económico para Phillip Island
El GP es el principal motor económico de la zona y su pérdida supone un jarro de agua fría para la hostelería y el turismo local. Mientras tanto, en Adelaida ya se frotan las manos con el regreso del motor de élite, recuperando el espíritu de aquellos años dorados de los noventa.
La última cita en el "balcón del océano" será en octubre de 2026. A partir de ahí, MotoGP se prepara para una nueva dimensión: la jungla de asfalto de Adelaida.
- Vinicius: 'La comida la llevo bien, el problema para mí son los dulces. Yo ceno, pasan dos horas jugando a la play y ya tengo hambre. Me salva la piña
- Las redes estallan tras la narración de Juan Carlos Rivero: 'Es una ofensa para cualquier aficionado
- La mejor aspiradora sin cable: la alternativa a Dyson rebajada que arrasa en valoraciones
- La sorprendente dieta de Lewandowski en Barcelona: postre primero y nada de lácteos
- Lesión Rahsford: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- La silla del Barça que se ha vuelto viral en internet
- Melanie Olivares destapa una experiencia que tuvo con una prostituta por su papel en 'Aída'
- Agreden brutalmente a un árbitro de la Bundesliga tras pedirle matrimonio a su novio