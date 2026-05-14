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Acosta zanja su 'pique' con Di Giannantonio: "A los dos nos debería dar vergüenza, por un cuarto puesto"

Pedro Acosta prefiere "pasar página" de su sonado 'pique' con Fabio Di Giannantonio en Le Mans: "Son cosas de las carreras y hacía tiempo que no se veían"

Pedro Acosta, en el box de KTM

Pedro Acosta, en el box de KTM / Red Bull KTM Racing

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Montmeló

Pedro Acosta protagonizó un sonado ‘pique’ con el italiano Fabio Di Giannantonio en el Gran Premio de Francia, cuando ambos lucharon por el cuarto puesto, que finalmente fue para el piloto del VR46, tercero en el campeonato por delante del murciano.

“A mi nadie me adelanta mirándome, esta me la guardo” soltó Acosta en tono desafiante. Este jueves, a su llegada al Circuit de Barcelona, el piloto de KTM ha preferido enterrar el ‘hacha’ de guerra.

“Bueno, creo que es momento de dejar este tema atrás. Porque luego, pensándolo en frío, estábamos luchando por un cuarto. Que nos tendría que dar vergüenza no solo a mí, nos tendría que dar vergüenza a los dos hacer estos shows por un cuarto puesto. Es momento de pasar página”, ha dicho Acosta ante los medios.

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“Al final, son cosas de las carreras. Hacía tiempo que no se veían (enfrentamientos) así. Esto, si es bueno para el show, es bueno para todo. Pero no merece la pena meterse en estas movidas por un cuarto”, ha insistido el ‘Tiburón’, que asegura que mantiene una relación “políticamente correcta” con ‘Diggia’ y ha añadido lo que ya es sabido: “En realidad, no tengo mucha relación con nadie en la parrilla”.

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