Acosta: "No estamos viviendo nuestro mejor momento"

La marca austríaca sigue atravesando dificultades en la categoría reina, y necesita encontrar una configuración sólida para la nueva moto. A pesar de los problemas, Viñales empezó a obtener buenos resultados desde el GP de Qatar, mientras al resto de sus compañeros se encuentran en posiciones más relegadas. Pedro Acosta manifestó la falta de sensaciones tras el GP de España, el primero de la temporada en un circuito europeo.

De momento, Pedro es el piloto mejor clasificado de la marca. El español se mantiene décimo en el campeonato, mientras que KTM sigue probando nuevas piezas.

Las sensaciones mejoran

Acosta analizó el rendimiento de la moto durante el fin de semana, el murciano destacó algunos aspectos positivos a pesar de las dificultades del inicio de año. Pedro todavía no ha podido colocarse en la parte delantera de la parrilla para pelear por el podio y esto ha hecho salir las alarmas en el equipo.

Tras el Gran Premio en el circuito de Jerez, Acosta explicó sus últimas sensaciones a 'motosan': "Bueno, al final no está siendo fácil, pero hoy se ha visto un poco la luz. La mitad y el final de carrera han sido buenos, porque hemos recuperado tiempo al grupo de los primeros, entonces algo bueno ha habido. La clasificación, como en Qatar, no ha lastrado demasiado. También he hecho un desastre en la primera curva, pero la verdad que las sensaciones de la mitad y del final de carrera ha sido bueno, estaba rondado con mi vuelta más rápida" comentó.

La clave de la clasificación

Durante los cinco primeros Grandes Premios, Acosta ha detectado la clasificación y el inicio de carrera como el principal problema de la falta de resultados. "La primera parte de la carrera es la que más nos está matando. Al final, no me han sacado tantísimo luego. Ha llegado un momento al final de la carrera que éramos los más rápidos en pista y hemos recuperado tiempo. Entonces ahora falta clasificar bien, y entender cómo poner grip en el suelo en la primera parte de carrera, que es lo que nos falta" explicó.

El murciano trató de expresar su preocupación por su actual rendimiento en la pista: "¿De 1 a 10? 12" afirmó. "Está claro que no estamos ni viviendo nuestro mejor momento, hay que seguir empujando y seguir poquito a poco" aclaró sobre su situación actual en MotoGP.

Las expectativas del test

"Al final hay cosas nuevas, pero creo que no son cosas que realmente me vayan a solucionar la vida desde la noche. Hay que buscar una base estable de moto, que ahora mismo no la tenemos. Un día la moto va bien, otro día va mal y de una sesión a otra me cambia el tema" comentó sobre las expectativas sobre el test de Jerez disputado el lunes tras el quinto Gran Premio de la temporada.

Test en Jerez

KTM sigue trabajando para encontrar las soluciones a la falta de rendimiento de la RC16. El GP de España fue el primero en el que los cuatro pilotos de la marca consiguieron sumar puntos entre los diez primeros clasificados de la carrera. Aki Ajo, Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing, reflexionó sobre las mejoras de sus pilotos: "Ha sido un fin de semana positivo para nosotros y, en especial, me gusta ver cómo han ido los dos últimos Grandes Premios. Desde Austin, siento que hemos empezado a encontrar un poco el camino. Siempre es difícil en MotoGP porque todos mejoran constantemente, y ha sido muy duro probar todo".

Aki Ajo también aprovechó para explicar la actuación de Acosta en el test de Jerez: "Pedro está muy bien; una caída nunca ayuda en un test, pero estas cosas pasan" explicó. "Tenemos una lista larga de trabajo y muchos días por delante. Haremos todo lo posible. Hay muchas cosas que debemos probar, no solo para el corto plazo, sino pensando en el desarrollo futuro. Queremos hacer que los fines de semana sean más sencillos".

Con la acción acabada en el trazado andaluz, KTM ya tiene la mirada puesta en el Gran Premio de Francia (Le Mans), donde tendrán el objetivo de consolidar las novedades de la fábrica.