Acosta ve una gran oportunidad al compartir box con Márquez: "Es lo mejor que me puede pasar"

Pedro Acosta se convirtió se convirtió en uno de los nombres propios en la previa del Gran Premio de los Países Bajos, que se celebra este fin de semana en el Circuito de Assen. El piloto murciano aterriza en Ducati tras tres años vinculado a KTM en la categoría reina, y compartirá equipo con Marc Márquez. Un proyecto con el que se siente muy ilusionado, aunque aún se encuentra concentrado en esta temporada.

La realidad es que este fichaje no ha cogido por sorpresa a nadie. Era ya un secreto a voces y Acosta es consciente de ello. "Creo que ha sido el secreto peor guardado de todo el paddock", bromeó ante la prensa, tal y como recoge 'Motorsport'. "Es el desafío más importante de mi vida, así que estoy muy contento", expresaba.

Pedro Acosta y Marc Márquez compartirán box en 2027 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La dupla que formará con Marc Márquez ha generado una gran expectación. Bien es sabido que el nueve veces campeón es uno de esos pilotos capaces de alterar la calma de sus compañeros de box... y sino que se lo digan a Dani Pedrosa o Pecco Bagnaia. Pese a todo, Acosta apunta que está feliz de compartir esta experiencia con él. "Creo que es lo mejor que me puede pasar. Voy a estar con un compañero que tiene mucha experiencia y en una categoría 'nueva' [por el cambio de reglamento en 2027] y eso me puede ayudar a mejorar como piloto. Tampoco me hubiera quedado muchas oportunidades de compartir box con Marc en el futuro", celebraba.

Una relación "natural y profesional"

La incógnita para muchos es saber cómo van a llevarse dos gallos tan competitivos en un mismo gallinero. "La relación es natural y profesional, no hace falta darse abrazos ni ir a cenar juntos. Una rivalidad, como dijo Marc hace tiempo, se forja cuando estás luchando por un campeonato, no por estar en el mismo garaje. Por ahora, rivalidad no hay", expresaba Acosta, quien tenía claro que fichar por el Ducati Lenovo "ha sido la decisión más clara que he tenido nunca".

Han sido unos años duros en KTM, con una RC16 lejos del rendimiento que esperaba en un inicio. Es por eso que ahora, que es sexto a 48 puntos del liderazgo de Marco Bezzecchi, es consciente de que queda mucho trabajo por hacer antes de emprender el vuelo a un nuevo box. "Es verdad que todavía me queda mucho por hacer en KTM, me queda intentar conseguir esos pequeños objetivos con una victoria, intentar estar más cerca de los tres primeros del campeonato, que esos dos ceros de Brno hicieron daño. Estoy concentrado en esto", decía a DAZN.

"Contento de esta oportunidad, pero seguimos centrados en esta temporada, en intentar mejorar como piloto. A ver si podemos sacar un poco los pies del plato que estamos ahora con estos problemas de fiabilidad, pero contento la verdad", sentenciaba.