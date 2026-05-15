Acosta se reivindica en Barcelona y 'Martinator' remata el primer día con dos caídas

El Gran Premi de Catalunya de MotoGP 2026 ha arrancado sin el gran protagonista del Mundial, Marc Márquez, que pasó por quirófano el pasado domingo, pero con todos los ingredientes para mantener la emoción en pista.

Mientras las imágenes del box del '93' en Ducati mostraban la moto solitaria, con las pegatinas de apoyo al nueve veces campeón, 'Forza Marc', los pilotos de KTM y en especial Pedro Acosta, se han reivindicado en la Practice de la categoría reina en Barcelona, en una jornada para olvidar para Jorge Martín.

Martinator, a medio gas

Jorge Martín, que llega al Circuit a solo un punto de su compañero y lider del campeonato, Marco Bezecchi, se ha ido al suelo en los primeros libres matinales. El frío asfalto de Montmeló, con 14º en el ambiente, ha propiciado el susto de 'Martinator' en la curva 12.

Tras pasar revisión con el doctor Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial, el madrileño ha podido volver a la acción, aunque condicionado en la Practice vespetina, tomándoselo con calma al principio.

Bezzecchi (1'39.062) y el piloto revelación de la temporada, Ai Ogura, del Trackhouse, a solo 53 milésimas, se han encaramado a lo alto de la tabla de tiempos sin aparente esfuerzo, confirmando el poder de las Aprilia en el Circuit, un escenario tradicionalmente idóneo para las motos de Noale. Pero quedaba margen para las sorpresas.

Caída de Ogura

El japonés se ha ido al suelo mediada la sesión, mientras Martín se iba largo casi al mismo tiempo. Álex Márquez , que ha liderado la sesión matinal, aguantaba en tercera plaza, como mejor Ducati, seguido por Di Giannantonio, que intentaba lucirse aprovechando la visita de su jefe Valentino Rossi al box del VR46.

En su primer 'time atack' Pedro Acosta ha conseguido escalar a la primera plaza (1'38.710), dejando a dos décimas a su compañero Binder. Las Ducati también han reaccionado, con Álex Márquez y 'Diggia' al acecho, mientras Jorge Martín seguía lejos del pase directo a la Q2 con solo siete minutos por delante, al igual que un desdibujado Pecco Bagnaia.

En los últimos compases de la Practice, 'Martinator' y Joan Mir han protagonizado dos aparatosos incidentes que en el caso del madrileño le han condenado a la Q1 este sábado.

Nadie ha podido batir el crono de Acosta, que ha despedido la primera jornada al frente de la clasificación, seguido de Álex Márquez, Brad Binder, Raúl Fernández y Johan Zarco completando el top cinco, con diferencias mínimas y variedad de marcas.

Di Giannantonio, Bezzecchi, Mir, Miller y Quartararo también se han asegurado la Q2 directa, mientras que Bastianini, Bagnaia, Ogura, Moreira, Morbidelli, Aldeguer o Martín, entre otros, necesitarán pasar la primera criba de clasificación.