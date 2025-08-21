Acosta, positivo para Hungría: "Creo que el circuito puede encajar bastante bien con la KTM"

El ecuador de la carrera llegó con el cambio de mentalidad de Pedro Acosta y la mejora de resultado en el box de KTM. Desde el Gran Premio de la República Checa, Acosta ha sido capaz de mantenerse en el podio o quedar cerca de los primeros clasificados. El piloto murciano deposita buenas expectativas en el Gran Premio de Hungría.

Buenas sensaciones en Austria

"En la carrera de Austria acabé satisfecho por el trabajo del fin de semana, no por el resultado. Pero hay que ser realistas con dónde estamos. Un cambio no nos va a dar siete décimas, ojalá. Pero bueno, creo que fue un fin de semana bastante constante, estuve siempre entre los cinco primeros. La carrera al sprint también fue buena. Sabemos dónde fallamos, estamos trabajando bien, y tenemos que seguir dando pasitos" las palabras de Acosta fueron recogidas por 'Motorsport'.

Durante el Gran Premio de Austria celebrado en el Red Bull Ring, ninguno de los cuatro pilotos de la marca austríaca pudo usar el nuevo control de estabilidad. Esta vez, en Balaton Park, KTM lo podrá a disposición de sus pilotos: "Aquí si lo vamos a usar. Pasó algo rato en Austria, había algo mal y por eso no lo usamos. Ojalá nos dé una décima, y si puede ser, que nos dé varias".

Expectativas para Hungría

Tras encadenar buenos resultados en los últimos circuitos, Acosta espera que Balaton Park no cambie la dinámica de las últimas carreras: "Este circuito encaja bien con la moto. Tiene la frenada de la 1, de la 5, de la 11, la curva larga de izquierdas antes de la 14... Creo que puede encajar bastante bien con la KTM. Puede ser un buen fin de semana para nosotros, sin hacernos expectativas".

La clave del fin de semana

"La clasificación aquí lo será todo, ya se vio en Superbikes el pollo que se montó en la primera curva. En Austria fue la primera vez que se me vio que podía ir bastante rápido en clasificación, aunque no se terminó de cuajar. Habrá que intentarlo aquí otra vez, sin estresarme en las frenadas" concluyó Acosta.