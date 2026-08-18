Acosta, sobre su nueva etapa como compañero de Márquez: "No tengo ninguna presión"

A falta de diez carreras para el cierre del mundial 2026 de MotoGP, las miradas ya están puestas en 2027 y en una de las duplas que más generación genera: la de Acosta-Márquez. Se trata de dos de los pilotos más talentosos y competitivos de la parrilla actual, por lo que muchos creen que puede generarse una gran rivalidad entre los pilotos del Ducati Lenovo para la próxima temporada.

La realidad es que el 'Tiburón de Mazarrón' ya ha dejado claro en más de una ocasión, tras hacerse oficial su marcha de KTM rumbo a Borgo Panigale, que se siente muy afortunado de poder compartir garaje con uno de los pilotos más exitosos de todos los tiempos. "Creo que es lo mejor que me puede pasar. Voy a estar con un compañero que tiene mucha experiencia y en una categoría 'nueva' [por el cambio de reglamento en 2027] y eso me puede ayudar a mejorar como piloto. Tampoco me hubiera quedado muchas oportunidades de compartir box con Marc en el futuro", celebraba el murciano semanas atrás.

Pedro Acosta y Marc Márquez se abrazan en el parque cerrado de Balaton Park (Hungría) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De un nueve veces campeón se puede aprender muchas cosas. Especialmente de alguien que acumula ya 14 temporadas en la élite del motociclismo... y que poco tiene ya que demostrar. De hecho, ambos se encuentran en etapas muy distintas. Y sobre este asunto reflexiona el '37' en una entrevista reciente con 'Motorsport'.

"No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar en ese box, pero no tengo ninguna presión. Marc está en el tramo final de su carrera y yo estoy comenzando la mía", decía el murciano al citado medio.

Para Pedro es un cambio radical, puesto que abandona la fábrica austríaca, quien le dio la oportunidad de debutar en el mundial de Moto3 y también en la categoría reina. En MotoGP lo hizo en 2024. Tuvo paciencia, apostó por el proycto, pero la RC16 sigue lejos de exhibir un nivel digno de plantar cara a las máquinas punteras de la parrilla: la Ducati y la Aprilia.

La adaptación a Ducati

Y así es como tomó la decisión de unirse al proyecto de Borgo Panigale, distinto a todo lo que conoce hasta día de hoy. "Marc conoce a todo el mundo en la fábrica, y yo necesitaré tiempo para adaptarme a un taller completamente italiano, después de pasarme seis años en KTM. Estoy ante un capítulo completamente nuevo, de modo que no tengo presión", asegura en la charla.

Acosta ha firmado un contrato de dos años con la fábrica italiana, el mismo tiempo que el vigente campeón, por lo que tiene margen para progresar. "Por suerte estaré allí, al menos, dos años. Así que tendré tiempo para coger el ritmo en el primero, y ver qué pasa en el segundo", valoraba.