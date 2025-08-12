Acosta sobre las negociaciones con el VR46: "Si alguien se interesa en ti hay que escucharlo por respeto"

Las malas sensaciones del inicio de temporada junto a la RC16 hicieron que Pedro Acosta se planteara desvincularse de KTM. Además, a la falta de rendimiento en la pista se sumaban los problemas económicos de la marca austríaca. Todo indicaba que la salida del equipo del piloto murciano se adelantaría, pero las mejoras de la KTM hicieron que el bicampeón permaneciera en el equipo.

Las circunstancias le llevaron a fijarse en la Ducati y concretamente en el equipo de Valentino Rossi, quién confirmó que le gustaba el estilo de pilotaje del murciano. Acosta aprovechó el parón estival para ceder una entrevista a 'Mundo Deportivo' y hablar sobre su futuro en MotoGP.

La segunda mitad de temporada

El inicio del curso fue complejo para el '37', pero en el Gran Premio de la República Checa el piloto de KTM se hizo con dos podios. Aunque las sensaciones empiecen a arrojar esperanza dentro de la marca austríaca, Acosta no quiere precipitarse.

"Bueno habrá que ir con calma. La verdad es que he intentado hacer pocos errores, que creo que sobre todo a principios de año fue lo que me mató un poco. Y poquito a poco están más cerca del podio. Al final, antes justo del verano, tuvimos nuestro primer podio del año en Brno. Entonces, ahora con las mejoras que traiga KTM, intentaremos nosotros también afinar un poquito y a ver si podemos estar ahí constantes en el podio" detalló.

Aceptar los resultados

"Cuando tú no estás acostumbrado a que te pasen estas cosas, es todavía más duro. Entonces, yo ya he determinado un año malo para mí como el primero que hice en Moto2. Empezar tan duro un año en el que se suponía que teníamos que estar luchando por cosas importantes, ha sido duro de asimilar, pero aquí estamos" añadió Acosta sobre el complicado inicio de año.

Las conversaciones con el VR46

"Creo que cuando alguien viene a hablar contigo siempre hay que escucharlo, al final cuando alguien se interesa en ti hay que escucharlo mínimo por respeto. Sabemos que hay una marca que está por encima de las demás, sabemos que hay seis motos ahora mismo en pista que están un pasito por encima del resto y al final uno siempre busca estar en la mejor moto porque así siempre es más viable que lleguen resultados".

El futuro de Acosta

"2026 creo que es el año que necesito hacerlo bien, para mí, no para nadie. Ya veremos que pasa, queda mucho tiempo para 2026. Tenemos que centrarnos ahora mismo en la segunda parte de la temporada, hacerlo bien y ya tendremos tiempo de calentarnos la cabeza".