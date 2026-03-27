Acosta lidera una sesión marcada por una grave caída de Marc Márquez

Apenas cinco días después del Gran Premio de Brasil en el que se impuso Marc Bezzecchi, las motos volvieron a rugir, esta vez con el emblemático COTA de Austin como escenario. Un trazado territorio Márquez pero en el que el piloto de Ducati arrancó con mal pie y una grave caída que le privó de disputar gran parte del FP1 que lideró Pedro Acosta.

El primer contratiempo de la sesión llegó apenas un cuarto de hora después del inicio de la tanda. El protagonista no fue otro que Marc Márquez, que se fue al suelo en la entrada de la curva diez. En una de las zonas más rápidas del circuito texano, piloto y moto rodaron varios metros por la grada hasta impactar contra las defensas de aire, provocando la bandera roja.

Tras unos minutos de parón para arreglar las protecciones, la actividad se reanudó en el asfalto con Pedro Acosta como el más rápido con su 2:02.595 y Di Giannantonio muy cerca a 0.033. Ai Ogura, que ya mostró su potencial en Goiania, acaparó también parte de los focos, rodando entre los mejores tiempos de la sesión.

Vuelta al ruedo

Mientras Marc se recuperaba en el box de su caída, su compañero Pecco Bagnaia tomaba el mando de la sesión y se colocaba al frente de la tabla de tiempos con un crono de 2:02.546.

Tras el primer paso por los pits del resto de rivales, Márquez, a falta de diez minutos para el final de la sesión, regresó a la competición para seguir acumulando rodaje. Tras un par de vueltas de reconocimiento, de ir probando poco a poco sensaciones, el piloto de Cervera pudo escalar hasta la cuarta posición de la tabla.

El mejor tiempo fue el de Pedro Acosta, con su 2:01.715, acompañado en el Top-3 por Fabio Di Giannantonio y Jorge Martín.