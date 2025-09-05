Moto GP
Acosta lidera los primeros libres del GP de Catalunya; Márquez, tercero
Pedro Acosta completó una vuelta rápida a última hora del FP1 y también Zarco ha batido a Marc Márquez, mientras que Pecco Bagnaia ha cerrado la sesión en penúltimo puesto
El Gran Premio de Catalunya de MotoGP 2025 ha arrancado a ritmo de vértigo en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Aunque Marc Márquez , líder destacado del Mundial, ha dominado buena parte de la primera sesión de entrenamientos libres, Pedro Acosta y Johann Zarco han batido al de Cervera en los compases finales y el murciano ha marcado el mejor registro (138.979), en la misma décima que Zarco y a dos de Márquez.
Acosta montó neumáticos nuevos para marcar su mejor tiempo, mientras Marc se mantuvo con los mismos compuestos, con la calma que sugería ayer que iba a tomarse un circuito que siempre le ha costado.
El fin de semana es especial para Marc, que si sale de Montmeló con 10 puntos más que su hermano Álex, segundo en el campeonato, tendrá su primera bola de partido hacia el título en Misano, el 14 de septiembre, inicio no pudo ser más prometedor. El 93 señaló a Álex y a Pecco Bagnaia como principales rivales, pero ha cerrado el primer asalto por delante de ambos.
Maverick Viñales, aún a medio gas tras su lesión de hombro, se ha probado con exito y ha terminado cuarto, por delante del menor de los hermanos Márquez.Luca Marini, que la pasada semana confirmó su renovación con Honda, ha estado convincente, situando su RC213V en sexta posición.
Además del tiempo de Acosta y la recuperación de Viñales, KTM también dejó más señales positivas, con Brad Binder séptimo. Enea Bastianini ha protagonizado una salida de pista por un problema técnico, aunque ha conseguido cerrar el top diez provisional.
La nota negativa para Ducati ha sido el mal inicio de Pecco Bagnaia, último vencedor en Montmeló , que ha terminado la esión con el penúltimo tiempo (1.40.535)
