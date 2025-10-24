Acosta lidera un escalofriante final de sesión en Sepang en busca de su primer triunfo

El Gran Premio de Malasia es un gran premio especial, distinto, muy diferente en el sentido de que sobre todo climatológicamente es una sorpresa continua. Ha ocurrido hoy, en la primera sesión de MotoGP, cuando se rodó en seco durante media hora pero, al final, en el último cuarto de hora cayó el diluvio, insisto, típico de Sepang, Malasia. Luego, en la segunda sesión, se produjo la típica situación de Sepang, empezó a llover, paró, a falta de diez minutos, y los pilotos tuvieron que salir a pista, con el cuchillo entre los dientes, sin saber si el asfalto estaba o no en condiciones, pues seguía chispeando.

Un entrenamiento que arrancó con un fabuloso Fermín Aldeguer (Ducati), siguió con un velocísimo Fabio Quartararo (Yamaha), continuó con un sorprendente Johann Zarco (Honda) y terminó con un sensación, espectacular y motivadísimo Pedro Acosta (KTM, 1.57.559 minutos), que terminó liderando la parrilla de esta primera jornada, persiguiendo su primera victoria en MotoGP después de que los otros dos jóvenes del Mundial, Aldeguer y un sorprendente Raúl Fernández (Aprilia) consiguiesen su bautismo triunfal en las dos últimas carreras.

Locura final

Cuando los pilotos salieron a pista, a falta de cinco minutos, ninguno de ellos conocía el estado del asfalto, pues acababa de llover, no mucho, y no sabían si el intenso calor de Sepang permitiría que la pista se secase con rapidez. Lo cierto es que todo el mundo, desde Acosta, a Zarco, Jack Miller (Yamaha), Joan Mir (Honda), el 'Diablo', Fabio Di Giannantonio (Ducati), Franco Morbidelli (Ducati), un estratosférico Pol Espargaró (KTM), un decidido Àlex Márquez (Ducati), que se había caído minutos antes, y un sorprendente Alex Rins (Yamaha), lograron apretar los dientes, arriesgar y meterse directamente en la Q2 de mañana, que decide el orden de salida de la prueba al 'sprint' y del GP del domingo.

Àlex Márquez (Ducati) se está tomando con calma el fin de semana que puede ser subcampeón del mundo. / GRESINI RACING TEAM

Las piruetas de unos y otros sobre el delicado asfalto demostraron que, pese a tratarse del último tramo de temporada, los pilotos han decidido dejarse el alma en la pista y por eso el 'tiburón de Mazarrón' se mostraba tan contento y orgulloso de su magnífico tiempo. "Bueno, estamos ahí peleando, siempre cerquita del podio, pero la verdad es que hoy, pese a la caída, me he sentido con muchas ganas. Esto solo acaba de empezar, pero ser el más veloz hoy me anima mucho".

Los últimos diez minutos fueron tan locos, tanto, que Àlex Márquez, que este fin de semana podría proclamarse nuevo subcampeón del mundo de MotoGP, estuvo a punto de tener que pasar mañana por el purgatorio de la Q1, ya que se fue al suelo a pocos minutos del finak. Y, encima, empezó a llover. El 'Pistolas', ni pestañeó, volvió a su taller, cogió la segunda Ducati y logró meterse entre los 10 primeros.

No así, en un nuevo fracaso, el tricampeón de Ducati, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, que parecía acudir a Malasia en 'plan Japón', pero ha terminado en el puesto 12º y, mañana, deberán pasar por la Q1, como Aldeguer e, incluso, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), el chico de moda del campeonato.