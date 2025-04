Acosta lanza un dardo contra Márquez

La temporada no ha empezado tal y como esperaba KTM. El piloto murciano solo cuenta con 16 puntos en la clasificación, tras los tres primeros Grandes Premios. Pedro Acosta fue claro en una entrevista a Speedweek.com, donde afirmó que era el único piloto de la parrilla, el cual no se movía por intereses económicos.

La esencia del 37

Acosta aprovechó para aclarar algunos aspectos de su carrera deportiva. Desde que Pedro Acosta consiguió los dos títulos en el Campeonato del Mundo, varias personas se han atrevido a comparar el talento del murciano con el ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez.

"Lo primero que quiero decir es que soy el nuevo Pedro Acosta, no el nuevo Marc Márquez" aclaró el piloto de KTM. Además, Pedro explicó por qué seguía en su residencia habitual: "El hecho de seguir viviendo en Murcia es una ventaja para mí. De todas formas, allí todo el mundo me conoce. Para esta gente soy una persona normal. Tengo una vida muy tranquila en Murcia; no me ven como un piloto de MotoGP".

Acosta en plena forma

Pedro también dio detalles sobre su desarrollo físico y mental para participar en la categoría reina: "Es difícil ganar músculo a los 19 años. También creo que he mejorado mentalmente y ahora estoy mucho más tranquilo. Tengo a alguien a mi lado que me ayuda a entender qué está pasando y cómo afrontarlo" añadió el murciano. "No tengo psicólogo, los respeto, pero no creo en ese enfoque. Tal vez tengo a la persona adecuada a mi lado en el momento adecuado de mi vida" afirmó.

La relación con Valentino

El piloto de KTM aprovechó la entrevista para hablar también sobre su relación con la leyenda de MotoGP, Valentino Rossi. El pasado mes de enero, Acosta acudió al Ranch de Tavullia, el circuito del piloto italiano. La visita al trazado durante la pretemporada de MotoGP estuvo dedicada para competir en 'Los 100 kilómetros de los campeones'.

"Nuestra relación siempre fue buena. Mi primera temporada en el campeonato fue su última. Corro en su rancho todos los años. Es divertido, tenemos una relación buena y abierta" explicó sobre Rossi. Además, durante las últimas semanas también se ha escuchado el rumor de cambio de equipo de Pedro y el VR46 (Ducati) suena como una opción para el joven piloto.

El 'dream team' de Ducati

Tras mencionar a Valentino, el turno pasó al Ducati Lenovo Team. La percepción del piloto murciano sobre el equipo parece ser contraria a los comentarios expuestos durante el inicio de temporada. Pedro aprovechó para lanzar su opinión sobre Márquez y Bagnaia: "No deberíamos ponerle la corona de rey todavía, una temporada es larga. Mucha gente también dice que son un 'dream team'. Pero en la vida no existe el 'dream team', no puedes tener dos números 1 en el mismo box" concluyó.

Acosta disputará a partir del viernes el GP de Qatar en Losail. Tras los test de Misano ejecutados por Dani Pedrosa y Pol Espargaró se esperan mejoras en la marca austríaca.