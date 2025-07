Acosta sin esperanza para su debut en Brno: "No estoy esperando mucho del fin de semana"

El trazado de Brno ha estado marcado por su ausencia en los últimos cinco años en el calendario del Mundial de MotoGP. El abandono de la cita provoca que algunas nuevas incorporaciones al campeonato no hayan probado el circuito todavía. Entre los principiantes para Brno se encuentra Pedro Acosta, quién tuvo un mal final en Sachsenring por su caída en la carrera dominical.

Nuevo circuito para Acosta

"No estoy esperando mucho del fin de semana, para ser honesto. Creo que tenemos que tener calma. Tampoco el clima parece que vaya a ser bueno" las palabras del piloto murciano fueron recogidas por 'Motorsport.com'. El duodécimo fin de semana de la temporada se presentará especialmente complejo para el piloto español por la carencia de práctica en el trazado. "No es una excusa, pero sí que es obvio que no conocer la pista, ayudar no va a ayudar. Sobre todo porque el viernes por la tarde ya tienes que estar apretando".

La primera mitad de la temporada se ha presentado compleja para los cuatro pilotos de la marca austríaca. Maverick Viñales era uno de los pilotos de KTM con mejores resultados, pero la lesión en Sachsenring le deja fuera de la parrilla hasta el Gran Premio de Austria. Pol Espargaró, piloto probador de la marca, se presentará este fin de semana como sustituto del número '12'.

La ayuda de Espargaró

"En cualquier caso me siento bastante afortunado, porque Pol está aquí de nuevo. La última vez que él estuvo en este circuito, fue muy rápido, fue el más rápido de la carrera. Vamos a ver qué puedo aprender detrás de él y si esto hace que todo sea más fácil. La idea es seguirle en pista" añadió Acosta. Además, Pedro cuenta también en el box con Brad Binder, último ganador del Gran Premio de la República Checa.

"Él conoce el circuito, sabe todos los trucos, porque fue uno de los pocos chicos que estaba corriendo aquí cuando estaba en otras clases. Por eso, creo que puedo aprender mucho de él o de las líneas o lo que sea, porque es una pista larga".

Una temporada para olvidar

"Trato de no pensar tanto, para ser honesto. Al final, todo es tan diferente cuando vas en la pista y tienes que pensar por dónde ir cómo adelantar. Necesito ver las líneas más que nada y después de entenderlas puedo hacer mi camino, pero los comienzos siempre son duros. Creo que desde que me operé el brazo estoy haciendo buenas carreras. Unas mejores que otras y con algunos fallos más que otros de vez en cuento. Estoy pilotando bien, mucho mejor que el año pasado" concluyó Acosta.