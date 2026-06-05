Acosta desconfía pese a su 'ritmazo' en Hungría: "A lo mejor mañana me levanto y la moto no va así"

Pedro Acosta empezó el fin de semana en Balaton Park (Hungría) de la mejor manera posible. El piloto murciano firmó el mejor tiempo en la Practica al parar el crono en 01:36.827, dejando a su perseguidor inmediato, Fabio Di Giannantonio, a 0.413. Pero asegura que el rendimiento de una irregular RC16 puede cambiar de la noche a la mañana... y por eso no se fía ni un pelo de poder repetir resultado para la 'pole' o las carreras del fin de semana.

Se quedó en la sesión vespertina del viernes a poco más de tres décimas de la 'pole' de Marc Márquez en el trazado húngaro el pasado curso. El de Cervera se impuso a Marco Bezzecchi tras rodar en un 01:36.518. Por aquel entonces, el murciano fue séptimo a 0.581. Y hoy, en esta primera jornada en el trazado húngaro, se mostró muy sólido y fuerte.

Una diferencia considerable a lo sucedido en Mugello (Italia), una semana atrás, cuando no pudo clasificarse de forma directa para la Q2, cayendo hasta la decimotercera plaza en la Practica. "No entiendo por qué la semana pasada fuimos tan mal. Para mí no tiene ningún tipo de lógica que hoy hayamos ido tan bien, y hace una semana sufriéramos tanto", dijo el 'Tiburón de Mazarrón' ante los medios presentes en el trazado, tal y como recoge 'Motorsport'.

A continuación, lanzaba un 'dardito' a la fábrica austríaca. "A ver si encuentran alguna explicación, porque si no va a ser muy difícil hacer un campeonato estable", expresaba. "La moto ya encajó bien aquí el año pasado, y fue aquí donde lideré el primer viernes. Pero aún no sabemos si la moto será así de estable durante todo el fin de semana", dijo. Y es que precisamente, en este trazado logró llevarse una segunda plaza el domingo.

"No estoy en condiciones de pensar en ganar"

Pese a su buen ritmo, la victoria se le antoja optimista. "No estoy en condiciones de pensar en ganar, porque la diferencia entre hoy y el fin de semana pasado es enorme", se lamentaba el murciano, quien señaló a las Aprilia y a Marc Márquez como principales candidatos. "Ha hecho un ritmazo", admitía sobre su futuro compañero de box en Ducati.

Pedro señaló la KTM como "inestable". "A lo mejor mañana me levanto y la moto no va así. Cada uno estamos teniendo nuestros problemas. En mi caso, a raíz de cambiar una cosa la moto empezó a perder bastante estabilidad. Aquí ese es el único problema, que la moto es inestable, incluso en la recta, que tengo que estar muy concentrado", terminaba diciendo.