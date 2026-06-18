MotoGP
Acosta se descarta de la batalla por el título: "No tenemos posibilidades por el momento"
El piloto murciano afirmó que la KTM todavía "estamos bastante lejos" en cuanto a potencial para luchar contra Aprilia y Ducati
Pedro Acosta llega al Gran Premio de la República Checa como cuarto clasificado del Mundial, a tan solo seis puntos del tercero, Fabio DiGiannantonio, y con las buenas sensaciones del segundo puesto conseguido en el Gran Premio de Hungría disputado hace apenas dos semanas. En Brno, un circuito en el que fue tercero en 2025, el murciano busca mantener la dinámica positiva.
"Las Aprilia están muy fuertes y las Ducati están bien. El año pasado fue donde empezamos a ser competitivos y por qué no dar un paso adelante. Hay muchos pilotos que están yendo rápido pero es solo una cuestión de tiempo", apuntó en la rueda de prensa previa al Gran Premio de la República Checa.
Respecto al nivel que tendrá la KTM en esta prueba, el de Mazarrón afirmó que "por el momento es difícil saber cual". "Más que nuestro potencial, tenemos que entender el potencial de los demás porque Aprilia está muy fuerte con cuatro pilotos, Ducati también como siempre, así que será una cuestión de ver cómo funciona nuestra moto, que ha mejorado mucho respecto al año pasado", argumentó.
Sobre las posibilidades de luchar por el mundial, el murciano fue claro: “No por el momento”, contestó contundente. “Estamos bastante lejos y necesitamos más potencial para pelear en primer término por las victorias. Es bastante difícil tratar de recuperar puntos si tu máximo es segundo, tercero o incluso fuera de podio. De momento, Aprilia y Ducati o Marco (Bezzecchi) y Marc (Márquez) y Jorge (Martín) tienen la presión de luchar por el título", apuntó.
Acosta fue cuestionado también sobre si hay algún circuito propicio para él de aquí al final del campeonato y el murciano fue claro. "Por el momento no, tratamos de no cometer los mismos errores del año pasado de caernos mucho y perder muchos puntos. No estamos en el momento en el que podamos pensar por victorias. Ya llegará pero es verdad de que se está resistiendo", afirmó el de Mazarrón, uno de los pocos pilotos de la actual parrilla de MotoGP que todavía no ha ganado en la categoría reina.
La opinión de los rivales
Acosta compartió rueda de prensa con Marc Márquez y Marco Bezzecchi y ambos fueron cuestionados sobre si Aprilia y Ducati son tan superiores a KTM como afirma el murciano. “Es difícil de responder porque no he probado la moto de Acosta ni él ha probado la mía. Por el momento se nos está dando fantástico y es en lo que nos estamos centrando, no nos centramos en los demás”, comentó el italiano, evitando mojarse.
Marc Márquez, por su parte, se mostró "de acuerdo con Acosta". "Por el momento si miras la clasificación Aprilia y Ducati están delante. Es verdad lo que dice Marco, depende mucho del estilo de pilotaje. En base a eso puede ajustarse más al estilo de pilotaje o costar más.
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