Acosta: "De tanto chutar al palo voy a tirar la porteria abajo"

Todos lo consideran buenísimo. Lo es. No hay que saber mucho de motociclismo para darse cuenta de que Pedro Acosta (KTM), de 22 años y doble campeón del mundo de Moto3 y Moto2, es uno de los tres pilotos de la actual parrilla de MotoGP que está llamado, no solo a ser campeón del mundo de MotoGP en nada, ¡ya!, sino uno de los pilotos que marquen una época por lo bueno que es.

Pero…eso, pero está teniendo muchísimas dificultades para conseguir su primera victoria en la categoría máxima. No solo eso, es el único grandísimo favorito de presente y futuro que aún no la han conseguido siendo superado, por ejemplo, en esta asignatura por Raúl Fernández (Aprilia) y Fermín Aldeguer (Ducati), otros dos grandísimos valores de la cantera del motociclismo español.

No es la primera vez que lo dice, pero el ‘tiburón de Mazarrón’ utilizó un simil futbolístico para mostrar, graciosamente, su desesperación porque, de nuevo, otra vez y van 7 en las 50 carreras que ha disputado en MotoGP, que se queda a muy poco, casi a nada, de conseguir la victoria. “De tanto chutar al palo, al final tiraré la portería abajo”, comentó con esa gracia con la que dice las cosas.

En Balaton Park, el domingo, Acosta quedó segundo por detrás de un portentoso Marc Márquez (Ducati). Es la séptima vez en 50 grandes premios en MotoGP, que Acosta es segundo: una en Austin (Texas, EEUU), dos en Indonesia, dos en Hungría, una en Tailandia y otra en Malasia.

Acosta aseguró, en Balatón Park, que estaba muy contento de su carrera y, sobre todo, de haber luchado, aunque solo fuese un par de vueltas, con ‘Il Cannibale’, pues se vieron adelantamiento prodigiosos, vibrantes y muy divertidos. “Bueno, ya se sabe, cuando se cruzan en la pista dos peleones, dos que nunca quieren ceder la posición ocurre eso, que se ve espectáculo del bueno y supongo que a todo el mundo le gustan esas carreras, lástima que ha durado poco la pelea”.

"Cuando dos pilotos que no quieren perder nunca, cuando dos peleones se cruzan en la pista pues pasa lo que pasó, el domingo, en Balatón Park, que tanto Marc como yo nos resistimos a ceder la posición y se vieron unos cuantos adelantamientos preciosos. Lástima que duró poco". Pedro Acosta — Piloto oficial de KTM y bicampeón del mundo de motociclismo.

Acosta reconoció que apostó por el neumático blando detrás para tratar de apretar al inicio, aprovechando su agarre, coger algunos segundos e intentar sobrevivir el resto de la carrera. “Pero cuando vi que Marc (Márquez) había escogido el medio y aguantaba sin problemas mi tirón, quedándose a 0.7 segundos de mí, supe que, más pronto que tarde, vendría a por mí y, entonces, yo trataría de sobrevivir, pero fue imposible, es Marc, ya lo conocemos. La batalla ha durado lo que tenía que durar, pues Marc venía con mucho más ritmo”.

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Ni que decir tiene que Márquez, al conseguir en Hungría su victoria nº 100 en el año 100 de Ducati, volvió a elogiar a Acosta y volvió a repetir que “suerte tenemos de que Pedro no pilote una Ducati”. Cosa que, según todos los pronósticos, sí ocurrirá la próxima temporada cuando se convierta, ya con las nuevas motos de 850cc, en el compañero de MM93 en el equipo oficial Lenovo Ducati, en sustitución de Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que se va a Aprilia.