Acosta, Bagnaia y Bezzecchi no faltan a la cita en el 'Rancho' de Valentino Rossi

Cuando la temporada de MotoGP se acaba y el frío empieza a asomar en Europa, los pilotos tienen una cita ineludible en 'La 100 KM dei campioni', o lo que es lo mismo, la fiesta en el conocido 'Rancho' de Valentino Rossi, en la región de las Marcas, al este de Italia, muy cerca de Tavullia, el pueblo natal del #46.

Construído hace más de 15 años, las instalaciones acogen un circuito de tierra de dos kilómetros y medio de flat track, una disciplina estadounidense caracterizada por los derrapes y la alta velocidad. Un trazado complejo, con curvas a ambos lados, conocido como La Biscia para poner a prueba las habilidades de los pilotos del mundial, más acostumbrados a rodar en asfalto.

La cita alcanza ya su undécima edición y durante dos días (28 y 29 de noviembre) ha vuelto a reunir a pilotos de todas las categorías con el objetivo de disfrutar de unas jornadas de competición, pero también de diversión. "Cuando diseñamos el circuito, nos preguntamos si no sería un poco peligroso, pero nunca ha pasado nada, eh", explica el propio Valentino en una entrevista reciente para la versión italiana de 'Rolling Stone'.

Para Valentino, el 'Rancho' es su "lugar". "Los sábados por la noche comemos todos juntos , estudiamos las imágenes grabadas en la pista, hay futbolín, el simulador y ahí está el sofá para relajarse un poco", explica el piloto a Rolling Stone, rememorando esa época en la que después de las nueve y media de la noche, "podías encontrar a alguien tomando una cerveza ", en el paddock. Algo impensable actualmente.

El propio Valentino Rossi ejerce de maestro de ceremonias en estas dos jornas en las que también hay representación española, encabezada por Pedro Acosta, actual piloto de KTM en el Mundial de MotoGP. Junto al murciano estarán Manu González, subcampeón este año de Moto 2; Augusto Fernández, Iván Ortolà, Xavier Artigas o Tito Rabat, piloto de Superbikes.

Buena representación del Mundial

En total, entre los 46 inscritos hay seis pilotos del Mundial. Además de Acosta, están inscritos los italianos de MotoGP Pecco Bagnaia, Marco Bezzechi o Luca Marini, así como Jack Miller y el campeón de Moto 2 y rookie de la categoría reina, Diogo Moreira en representación de la máxima categoría. También estará el joven piloto colombiano David Alonso, así como Nicolò Bulega, que pilotó la moto de Marc Márquez en el GP de Valencia, Celestino Vietti, Senna Agius o Mattia Pasini, entre otros.

Entre las ausencias destacadas se encuentran los dos pilotos del equipo de Valentino en MotoGP, el Pertamina Enduro VR46. Ni Franco Morbidelli, lesionado tras una caída en la parrilla de salida del GP de Valencia, ni Fabio DiGiannantonio, a la espera de una intervención médica para retirarle unas placas, podrán estar presentes en esta edición.

Este viernes por la noche tendrá lugar la prueba americana, antes de dar paso el sábado a la gran carrera. En un formato por parejas, que se relevarán cada cinco vueltas, cada dúo completará un total de 50 vueltas para sumar los 100 kilómetros que dan nombre a la carrera.