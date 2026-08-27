MOTOGP
Acosta apuesta por Márquez en Aragón: "Por eso tiene una curva a su nombre aquí"
El murciano, criticado por sus palabras sobre Marc Márquez y la edad, se ratifica: "Para una vez, creo que no me equivoqué"
Pedro Acosta afronta el GP de Aragón sin mejoras en KTM y convencido de que Marc Márquez será la referencia y el piloto a batir en la pista de MotorLand. El murciano espera “exprimir al máximo lo que tengo” para seguir progresando, mientras llegue el momento de dar el salto a Ducati como compañero del nueve veces campeón del mundo.
“El día que me digan que tenemos más potencia, bien. Y hasta que no me lo digan, pues voy a seguir con lo mismo que estaba en este circuito el año pasado. No me preocupa. Creo que estoy haciendo buenas carreras con lo que tenemos ahora mismo, me está curtiendo como piloto. Para este gran premio no va a haber nada y tampoco va haber una revolución de aquí a final de año”, resume Acosta.
“No voy a mentir, tengo ganas ya del test de Valencia (con Ducati), pero ahora mismo creo que estoy en un buen momento y solo busco sacar el 100% del paquete que tengo y en circuitos que el año pasado me costaba mucho hacerlo mejor”, añade.
“Esta etapa me sirve de preparación mental y técnica. Y también me da muchas oportunidades de ir entendiendo lo que necesito para ir rápido”, apunta el ‘Tiburón’, que celebra su salto cualitativo en 2026: “El año pasado me caía mucho, cometí muchos errores perdí muchos puntos por mi cuenta. Este año, solo me he caído en las sprint de Brno y de Jerez y en Assen. He perdido más puntos por cosas que no están en mis manos que por errores propios”.
Respecto a sus expectativas este fin de semana, Pedro advierte que “si te salen cuatro Aprilias que están imbatibles como en Silverstone, olvídate del podio. Y como te salgan cinco Ducatis, lo mismo. Hay que subirse a la moto el viernes a ver cuál es nuestro nivel y el de los demás. De normal MotorLand es un buen circuito para nosotros. Aquí logré mi segunda victoria de Moto2. El primer año que vine con MotoGP estuve en los dos podios. Y el año pasado fue mi mejor resultado antes de verano”, recuerda.
Sobre las críticas recibidas a propósito de sus últimas declaraciones sobre Marc Márquez, Acosta se ha ratificado: “No había visto ni que había tenido hate. Para mí fue una entrevista muy buena y no dije nada nuevo. Es mi tercer año de MotoGP y Marc desde que yo tenía nueve años estaba ya en esta categoría. Entonces está claro que por lo que sea, por la edad o por el físico, por lo que sea, Marc está más cerca de acabar su carrera que yo de momento”, ha analizado.
“No sé lo que me voy a esperar cuando me metan en el box y cuando esté compartiendo equipo con él. Pero para una vez creo que no me equivoqué con lo que dije”, añade Acosta, que señala a su futuro compañero como el gran favorito en Aragón: “Por eso tiene una curva a su nombre en este circuito".
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