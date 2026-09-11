Acosta aplaude a Pol Espargaró: "Ya era hora de que otra KTM se metiera en la Q2"

Pocas dudas quedan de que Marco Bezzecchi y Marc Márquez serán dos de los pilotos que luchen por la victoria este fin de semana en Misano (San Marino). Pero si algo ha confirmado la primera jornada de acción en pista es que se pueden colar otros 'outsiders'. Porque las primeras nueve plazas se vieron comprimidas en poco más de medio segundo, entre ellas el piloto probador de KTM, Pol Espargaró, quien precisamente cierra ese 'top'. Una presencia en Q2 que celebró Pedro Acosta.

El 'Tiburón de Mazarrón' comenzó la jornada de la peor de las maneras, yéndose al suelo tras perder el tren delantero en la curva 1 del trazado sanmarinense durante la FP1. Sin consecuencias físicas, se subió a la moto de nuevo y terminó en sexta plaza.

De hecho, la misma posición en la que terminó en la Práctica, la sesión que da el paso directo a Q2 a los diez primeros. Lo hizo, eso sí, a tan solo 0.344 décimas de Marco Bezzecchi, quien lideró la tanda (01:30.144). Un resultado con el que el '37' se muestra satisfecho, aunque claramente no es donde quiere estar.

Pedro Acosta rodando en Misano / DANILO DI GIOVANNI / EFE

Parece que este trazado es un poco más favorable para la KTM. "El que está un paso por encima es Bezzecchi, que pasa por las curvas rápidas que da miedo. Pero he ido bien, mejor que en otros lados. Estamos en el circuito en el que hay más agarre de todo el año", decía a los medios presentes en Misano, tal y como recoge 'Motorsport'.

Quien también se metió en el 'Top 9' fue Pol Espargaró, probador de la fábrica austríaca y sustituto de Maverick Viñales en las últimas citas. El catalán, quien ejerce de test rider de la marca desde finales de 2023, logró entrar en la novena plaza quedándose a 0.530. Un resultó que celebró Pedro. "Ya era hora de que otra KTM se metiera en la Q2, porque me sentía un poco solo, y ya está bien tener algo de ayuda. Estoy más contento por Pol que por mí", decía el murciano.

Pese a que el resultado no es malo, se muestra cauteloso. "Hay que ir con cuidado porque la moto se ha vuelto un poquito inestable", terminaba diciendo sobre la RC16.