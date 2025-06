¿Se acercan Honda y Yamaha al rendimiento de las motos europeas?

Costaba imaginar en 2019, tras seis mundiales de Marc Márquez, que Honda pudiese convertirse un día en una de las peores motos de la parrilla de MotoGP. El equipo más laureado de la historia tocó fondo el pasado curso, cuando junto a su histórico patrocinador, Repsol, decidían poner punto y final a una relación de 30 años, el acuerdo más longevo en la historia del Campeonato. Los resultados no llegaban. Y cada vez era más habitual ver sus cuatro motos al fondo de la parrilla de salida. Las cosas para Yamaha no han ido mucho mejor. Desde su mundial con Fabio Quarararo, la marca tan solo ha logrado un total de 14 podios. No obstante, los últimos resultados dan pie a la esperanza.

El dominio de Ducati ha sido un patrón durante las últimas temporadas. Los números lo abalan. Desde 2021, último mundial no Ducati (con Quartararo como campeón), la marca se ha llevado tres Campeonatos: dos con Pecco Bagnaia en el equipo oficial (2022 y 2023) y uno con Jorge Martín en 2024, entonces pilotando en el equipo satélite, el Pramac Racing. Por otro lado, ha logrado un total de 153 podios en MotoGP, incluyendo a sus equipos satélites.

Mientras se producía esta mejora de rendimiento en la Desmosedici GP, las marcas japonesas, tradicionalmente dominantes, comenzaban a sufrir un declive. Marc Márquez, el piloto con mejores resultados en Honda, encadenó varias lesiones que lo mantuvieron alejado de forma intermitente de los circuitos durante cerca de tres años. Y la marca pareció perder su rumbo. Para 2024, el piloto de Cervera decedía romper un vínculo de 11 años y seis títulos mundiales para marcharse, precisamente, a Ducati. Desde el año de la lesión de Marc, 2020, la marca solo ha conseguido 15 podios. Tan decafeinados fueron sus resultados, que incluso comenzaron a recibir concesiones.

La Honda ha vuelto al podio

El pasado curso fue el peor. Ninguno de sus dos pilotos oficiales, Joan Mir y Luca Marini, pudieron superar la 12ª posición en carrera. Las caídas eran constantes. Mir besó el asfalto hasta en 17 ocasiones, fue el segundo piloto con más incidentes. Sin embargo, algo parece haber comenzado a cambiado esta temporada. El rendimiento ha comenzado a mejorar, e incluso la RC213V ha logrado subirse al podio en dos ocasiones, una de ellas en forma de victoria. Johann Zarco, piloto del Honda LCR, se llevó la victoria en Le Mans, y repitió en el cajón en Silverstone para ser segundo. En dos circuitos en condiciones complicadas, sí, pero dremuestra que poco a poco la fábrica va acercándose a sus objetivos.

Por otro lado, Marini y Mir han ido entrando poco a poco en el 'Top 10'. En el caso del italiano, hasta en cuatro ocasiones en la carrera del domingo. El español, por su parte, ha sufrido cinco caídas en la carrera larga, pero prácticamente en todas ellas luchando por entrar entre los diez primeros.

Quartararo, la esperanza de Yamaha

Una situación parecida ha vivido Yamaha, quien también ha tenido concesiones desde 2024. La marca se ha visto arrastrada a una crisis de resultados de la que solo Fabio Quartararo comienza a salir. Mientras Álex Rins, su compañero, no ha podido entrar en el 'Top 10' en ninguna carrera, el francés ha logrado un podio en Jerez y tres pole positions. Estuvo cerca de la victoria en Silverstone, pero la suspensión de la motosufrió un fallo que le hizo abandonar a seis vueltas del final y regalar la victoria a Marco Bezzecchi. Cabe recordar que el pasado curso, ni él, con cinco años de experiencia a lomos de la logró subirse al podio.

En cuanto al equipo satélite, Miguel Oliveira ha sufrido lesiones y problemas físicos que le han hecho perderse hasta cuatro carreras, pero Jack Miller, recién llegado de KTM, logró clasificarse cuarto en el primer GP de la temporada, y ha estado entre las diez primeras plazas en otras tres ocasiones. En carrera, su mejor posición ha sido el séptimo.

Pese a que aún queda mucho trabajo por delante, parece que poco a poco ambas constructoras van acercándose, al menos, a Aprilia y KTM, que también están experimentando un pequeño bache. Habrá que esperar para saber cómo evoluciona la temporada a falta de 15 Grandes Premios.