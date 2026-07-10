21 años del primer triunfo de Nicky Hayden: el inicio del camino hacia la gloria

Este año 2026 se cumple el vigésimo aniversario del título mundial en MotoGP del legendario Nicky Hayden, quien desgraciadamente nos dejó de forma inesperada a los 35 años, cuando entrenaba en bici cerca de Rímini (Italia). Son muchos los momentos para el recuerdo que dejó el 'Kentuky Kid' a los aficionados de las dos ruedas, entre ellos, su primera victoria en el mundial. Y es que, un 10 de julio de 2005, hoy hace 21 años, logró alterar el orden natural de la categoría al conquistar la victoria en Laguna Seca ante auténticas leyendas.

El piloto americano se impuso en el regreso del campeonato a Estados Unidos después de una década. El trazado del emblemático sacacorchos fue el escogido, donde se celebraron carreras hasta 2013 antes de ser sustituido por el Circuito de las Américas. Nicky era uno de los pilotos locales de la parrilla, junto a Colin Edwards, Kenny Roberts y John Hopkins. Todos ellos deseaban poder alzarse con la victoria en casa. Pero solo uno lo consiguió.

El mítico '69' se impuso a todos ellos y a un imparable Valentino Rossi, quien por entonces iba disparado hacia su séptimo título mundial. El italiano, entonces el Gauloises Yamaha Team, había ganado seis de las siete primeras carreras (solo perdió la victoria al ser segundo en Portugal), pero el piloto del Repsol Honda Team fue el encargado de frenar su racha. También al curso siguiente, puesto que Hayden se alzó como campeón en 2006.

Doblete estadounidense

Pese a su gran solidez durante el inicio de campeonato, la octava cita del curso no empezó de la mejor manera para el piloto de Tavullia. Solo pudo ser sexto en la primera sesión de libres... y tampoco mejoró en el resto, con los otros dos entrenamientos dominados por Hayden. El piloto de Kentucky también se hizo con la pole (1:22.670), donde Valentino terminó segundo.

La carrera terminó siendo un monólogo del estadounidense desde el principio, quien ya comenzaba a presentar su candidatura para el próximo curso. Solo Rossi pudo combatirle un poco, pero a mitad de carrera Edwards le adelantó y firmó un doblete de los pilotos locales, con el italiano cerrando el podio. Ironías de la vida, Hayden conseguiría un año después, en el mismo circuito, su última victoria en la categoría reina.