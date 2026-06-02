10 razones de peso para seguir confiando en Marc Márquez

Vuelve a hablarse de un imposible. De otro imposible. Él, cómo no, lo niega, como siempre. Asegura no tenerlo en la cabeza. “Es imposible pensar una cosa así y menos ahora, no, no”. Marc Márquez (Ducati), de 33 años y nueve veces campeón del mundo de motociclismo, está a 102 puntos del líder del Mundial de MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), restando aún 555 puntos en juego.

Es verdad, muy cierto, que ‘Il Cannibale’ lleva un montón de carreras anclado, parado, atascado en las 99 victorias y que le está costando mucho alcanzar la preciosa cifra de los 100 triunfos, pero no es menos cierto que, de momento, no hay nadie en el ‘paddock’ de la máxima categoría que le descarta en la lucha por el título. Y, menos que nadie, los aspirantes a destronarle.

Estas son algunas, que no todas, las razones por las que bastante gente cree (creemos) que ‘ET’, el rey de reyes, aún puede dar la campanada. Perdón, otra campanada.

1: Su palmarés

Márquez correrá, esta semana, su gran premio nº 291 en el circuito de Balatón, en Hungría. Y lo hará con cifras (casi) inalcanzables, bueno, inalcanzables, para los actuales actores de MotoGP. Además de nueve títulos mundiales, MM93 posee el récord de ‘poles positions’ de la historia, con 103. Ha ganado 99 de los 290 grandes premios que ha disputado. Y, aún más llamativo, se ha subido al podio (casi) la mitad de carreras largas, grandes, que ha celebrado: 165 de 290 grandes premios.

2: Ya lo ha hecho

“Si alguien puede lograrlo es él. Yo aún sigo admirado por su proeza del pasado año, la conquista del título me pareció tremenda”, comentó recientemente a gpone.com el campe´pon norteamericano Kevin Schwantz (Suzuki, 500cc, 1993). Ese es el pensamiento que tiene todo el mundo en el campeonato. Marc sabe cómo lograr gestas de esta envergadura y tamaño. Lo sabe y sabe que, la primera fase, es decir que no lo conseguirá e, inmediatamente, ponerse a pensar cómo lo logrará.

3: Su papel en Mugello

Lo más sensato del mundo hubiese sido no reaparecer hasta Hungría, esta semana. Pero Marc quería saber cómo estaba y si había acertado operándose, de nuevo, el hombro derecho. Por eso reapareció en el circuito más bestia del campeonato, donde se corona la recta a 368 kms/h. Y, tras casi un mes de inactividad, Márquez estuvo siempre entre los cinco primeros de los 22 pilotos de MotoGP. Cuarto mejor crono en la ‘quali’, quinto en la prueba al ‘sprint’ y séptimo, en el GP. El campeón catalán salió de Mugello convencido de que ya está listo para intentarlo.

Ningún deportista de élite puede competir e intentar ganarlo todo con dudas en su cabeza. Márquez, antes después de Jerez, hasta conocer que, en efecto, a su hombro derecho la pasaba algo grave (dos tornillitos y una plaquita se movían a placer por su hombro y le apretaban los nervios), llegó a pensar que su bajón era mental. Su mente, ahora, ya está limpia. Tenía razón: el problema no era él. Y eso cambia la mentalidad, actitud y competitividad de cualquier campeón.

4: Mente limpia

Ningún deportista de élite puede competir e intentar ganarlo todo con dudas en su cabeza. Márquez, antes después de Jerez, hasta conocer que, en efecto, a su hombro derecho la pasaba algo grave (dos tornillitos y una plaquita se movían a placer por su hombro y le apretaban los nervios), llegó a pensar que su bajón era mental. Su mente, ahora, ya está limpia. Tenía razón: el problema no era él. Y eso cambia la mentalidad, actitud y competitividad de cualquier campeón.

5: Circuitos favorables

Cierto, sí, Márquez está muy lejos de Bezzecchi e, incluso, de Jorge Martín, ambos líderes de Aprilia. Pero, como dijo el domingo, en Mugello, “voy a vender cara mi piel, eso lo saben ellos”. Y más ahora que vienen, seguidos, cuatro circuitos (Balatón, Brno, Assen y Sachsenring) donde, el pasado año, logró el pleno de plenos, los 37 puntos en juego de cada fin de semana, con cuatro victorias el sábado (12) y cuatro triunfos el domingo (25).

6: Los rivales lo temen

Alguien le preguntó hace unos días a Bezzecchi si veía a Márquez capaz de pelear (aún) por el título. “Me temo que ustedes no tienen memoria”, dijo con un tono tremendamente elogioso hacia Marc. “Parece que no recuerden que, el pasado año, conquistó el título a cinco pruebas del final. ¿Saben cuántos puntos le sacó aquel día, en Motegi, Japón, al segundo? 199 puntos. Por descontado que pienso que Márquez es capaz de pelear este año por el título”. “Por supuesto que sí”, dijo media hora después ‘Martinator’.

7: Los demás también cuentan

Es verdad que Bezzecchi y Martín están dominando este inicio del Mundial. Cierto. Pero hay Ducatis que están presentando batalla: Àlex Márquez ganó en Jerez; Fabio Di Giannantonio venció en Barcelona; Fermín Aldeguer fue segundo en Barcelona y ‘Pecco’ Bagnaia, lo fue en Barcelona y Mugello. Y Pedro Acosta (KTM) sigue merodeando el podio. Cuántos más pilotos luchen por la victoria, mejor para Marc. A río revuelto…

8: Varios candidatos

Bezzecchi se siente tremendamente fuerte, sobre todo el domingo, pero aún no ha sufrido percance alguno. ¡Nadie se lo desea! ¡nadie!, pero las carreras tienen eso, el factor lesión. Y ‘Bezz’ , que es la primera vez en su vida que se encuentra en esta situación de privilegio, no es el único candidato. Martín ha vuelto a ser el Martín campeón y ‘Digga’ dijo el sábado, en Mugello, que ahora sí puede soñar con el título. Es posible que, metidos en circuitos clásicos, europeos, los podios pueden repartirse más.

9: Una fábrica detrás

Aprilia ha dado la campanada este año, construyendo una moto que parece, sí, superior a las Ducati y KTM. Desgraciamente, ni Honda ni Yamaha cuentan para la victoria. Pero a Márquez le respalda la mejor fábrica del mundo, la campeona, la factoría que ha dominado el Mundial con mano de hierro. Nadie sabe si Aprilia, que acaba de firmar un patrocinio importante (Monster), tendrá suficiente colchón económico para soportar, en la recta final del Mundial, el empuje de la fábrica roja de Borgo Panigale, que sigue confiando ciegamente en Márquez y ha recuperado a Bagnaia.

10: El miedo escénico

“Si no logro volver a pilotar como sé, suelto, agresivo, regular no podré ser competitivo; si no soy competitivo no podré aspirar al podio; si no logró podios no puedo soñar con ganar, todo eso está por volver”, dijo Marc Márquez, el domingo, en Mugello. Pero también dijo, sí, que ya no siente hormigueo en su mano derecha, “Durante muchos meses, ni siquiera pude escribir a mi telemétrico mis sugerencias en un papel. Ayer (por el sábado), me dijo ¡Marc, ya vuelves a escribir!”.

Si Marc vuelve a ganar, el miedo escénico se apoderará de la parrilla de MotoGP. Los que siempre creyeron en que era posible verán reforzado su pronóstico, su temor y los que no creyeron nunca en la gesta, en una nueva gesta, se darán cuenta de que jamás debieron descartar al nueve veces campeón del mundo. “Si alguien puede conseguirlo, de nuevo, es Márquez”, ha dicho Schwantz, otro que corría a la desesperada, otro campeón que competía, siempre, sobre el filo de la navaja, otro piloto que levantaba a los aficionados de las gradas.