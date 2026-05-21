Mick Schumacher confirma que pudo correr en la Fórmula 1 con Cadillac: “Estuvimos en conversaciones, pero decidieron coger otro rumbo”

Mick Schumacher debutó esta temporada en la Indycar, tras fichar por el equipo Rahal Letterman Lanigan Racing. El alemán pudo correr en Cadillac, que llegó a la Fórmula 1, pero el equipo estadounidense decidió seguir otra ruta: “Estuvimos en conversaciones con Cadillac hasta el último momento, pero decidieron tomar otro rumbo. Mis opciones en ese momento eran quedarme en el WEC o pasarme a la Indycar. Quería correr en monoplazas, así que quería experimentar cómo era competir en la Indycar”, afirmó el hijo de Michael Schumacher. Mick atendió a la prensa internacional, entre la que estuvo el Diario SPORT, en su estreno en la Indy500 para hablar sobre la ‘nueva’ Fórmula 1 y cómo encara la mítica carrera.

“La Fórmula 1 parece dura en un sentido en el que probablemente no lo es: está bastante impulsada por la ingeniería. Tal y como funcionan los coches en este momento, probablemente no sean los más fáciles de entender y de conducir. Ya no son de esos en los que se conduce a fondo al 100%”, dice Mick sobre la ‘nueva’ Fórmula 1. El alemán espera que “las cosas” cambien y espera “que recuperen los motores V8”: “Sería genial. Es una oportunidad increíble, intuitiva y buena para que lo hagan. Es un motor fantástico, tiene un sonido fantástico, y eso es lo que es la Fórmula 1 en mi opinión: un gran sonido y un gran motor”.

Después de correr para el equipo Haas en 2021 y 2022 y ser tercer piloto de Mercedes en 2023 y 2024, Mick fichó por Alpine en el WEC. El alemán “quería volver a monoplazas” y aterrizó en la Indycar en 2026: “Me gusta muchísimo (la Indycar). Es un campeonato fantástico. Es muy puro y muy físico. Así que eso vuelve a poner en juego en gran medida el aspecto del piloto”. Para el hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, es un año “de aprender y entender lo que hace falta para ser rápido” en la categoría estadounidense y para “aprender todos los circuitos nuevos”.

Mick Schumacher rodando en Barber (Alabama) / Indycar

El debut de Mick Schumacher en las 500 Millas de Indianápolis

El alemán lleva una temporada de estreno complicada en la Indycar. Mick es 25º en la clasificación y afronta sus primeras Indy500 saliendo 27º: “Es un poco agridulce porque sé que no era lo que se esperaba de mí. No estoy del todo satisfecho con cómo fue la clasificación, simplemente porque creo que podría haber sido mucho mejor. Teníamos mucha más velocidad, se suponía que íbamos a ser mucho más rápidos”, afirmó el piloto del Rahal Letterman Lanigan Racing y añadió: “Tras analizarlo, sabemos lo que pasó y sabemos qué es lo que no salió bien. Nos costó una décima de velocidad”.

A pesar de no estar satisfecho y con la descalificación de Caio Collet porque su monoplaza no aprobó la inspección posterior a la clasificación, Mick Schumacher es el rookie con mejor posición de salida para las 500 Millas de Indianápolis. El alemán y su equipo han estado “trabajando mucho, probando cosas diferentes”, como “muchos paquetes de amortiguadores distintos, diferentes configuraciones de aire”. Todo “para intentar recopilar tantos datos como fuera posible” y “hasta ahora ha ido genial”, afirmó el piloto de 27 años.

Mick tiene claro su estrategia en carrera: “Intentar sacar el máximo partido a nuestro paquete, aprovechar al máximo nuestra estrategia y asegurarnos de tomar la iniciativa en lugar de quedarnos a la defensiva. Creo que eso es lo importante. Obviamente, Graham (Rahal) sale cerca de nosotros (28º), lo que nos ayudará a hacer algo juntos y, con suerte, a abrirnos paso por el pelotón juntos”, explicó el alemán. El piloto del Rahal Letterman Lanigan Racing se lamenta ya que “lo ideal habría sido estar más arriba”, pero sabe que “es una carrera larga” y conseguirán remontar.

Mick tiene “muchas ganas de que llegue la carrera” y cree “que va a ser el momento más destacado del año”. El alemán puede conseguir en Indianápolis el trofeo que le acredita como mejor rookie de las 500 Millas: “Eso estaría genial. Aunque probablemente prefiera el trofeo más grande (el de ganador de la Indy500)”.