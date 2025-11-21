Mick Schumacher abandona Alpine y deja el futuro abierto para 2026

Mick Schumacher ha confirmado este viernes su salida del equipo Alpine Endurance Team tras dos temporadas en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), una decisión que alimenta los rumores de su salto a la IndyCar.

En un mensaje publicado en sus redes, el piloto alemán se mostró agradecido: “He aprendido tanto dentro y fuera de la pista y estoy agradecido a todos los que han sido parte de ello. Les deseo lo mejor para el futuro".

El equipo galo también respondió con reconocimiento al trabajo del piloto: “¡Gracias, Mick! Ha sido un placer tenerte con nosotros y trabajar lado a lado durante los últimos dos años. Te deseamos todo lo mejor para lo que viene”.

La despedida abre el escenario para un posible cambio a la IndyCar: ya en octubre de 2025, Schumacher realizó una prueba con Rahal Letterman Lanigan Racing, lo que encendió las especulaciones sobre un contrato para 2026. "Estén atentos para el 2026", decía en su post de despedida.

Aunque Schumacher reconoce que aún no ha tomado una decisión definitiva para la próxima temporada, este pasado fin de semana no ocultó su afinidad por los monoplazas. “Tengo buenas opciones sobre la mesa. Siempre me han gustado mucho los monoplazas, así que una temporada en IndyCar es una opción muy atractiva", dijo a 'Grandprix' en Bahréin. "Todavía tengo que decidir qué quiero hacer. Puedo elegir, excepto la Fórmula 1.

Por otro lado, según apunta el medio 'Grandprix', en el entorno familiar también hay voces encontradas: su tío Ralf Schumacher ha expresado su preocupación, afirmando que un salto a la IndyCar podría comprometer sus aspiraciones de regresar a la Fórmula 1.