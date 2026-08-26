Michelin, confirmado como proveedor de neumáticos para la categoría Hypercar del WEC

Michelin ha anunciado que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y el Automobile Club de l’Ouest (ACO) le han seleccionado como proveedor exclusivo de neumáticos para la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA (FIA WEC) hasta el final de la temporada 2032.

Esta decisión, adoptada tras un proceso de licitación convocado por los organismos reguladores, prorroga en tres años el contrato actual de Michelin, que estaba previsto que durara hasta 2029.

Presente de forma ininterrumpida al más alto nivel de las carreras de resistencia desde 1998 y tras haber contribuido al resurgimiento del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA en 2012, Michelin suministra actualmente neumáticos a todos los fabricantes que compiten en la categoría Hypercar. En un campeonato que reúne a algunas de las principales marcas automovilísticas del mundo, los neumáticos desempeñan un papel crucial en las prestaciones, la estrategia de carrera, la seguridad y el impacto medioambiental.

El Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA (WEC) constituye un potente acelerador de innovación para Michelin. Las excepcionales exigencias a las que se ven sometidos los neumáticos —múltiples turnos de conducción, cargas extremadamente elevadas, variaciones significativas en las condiciones meteorológicas, una amplia variedad de circuitos y la búsqueda constante de las máximas prestaciones— contribuyen a acelerar el desarrollo de tecnologías que posteriormente pueden aplicarse a los neumáticos destinados a los vehículos de producción en serie.

La ampliación de esta colaboración proporcionará a Michelin el marco ideal para seguir impulsando esta innovación junto con la FIA, el ACO y todos los fabricantes que compiten en la categoría Hypercar.

Matthieu Bonardel, director de Michelin Motorsport, declaró: “Estamos especialmente orgullosos de la renovada confianza depositada en Michelin por la Federación Internacional del Automóvil y el Automobile Club de l’Ouest. Me gustaría agradecer sinceramente a ambas organizaciones la calidad de nuestras conversaciones a lo largo de este proceso de licitación. Esta ampliación del contrato supone un claro reconocimiento a la calidad de los neumáticos y los servicios que ofrecemos, así como a nuestra capacidad para innovar continuamente. También es una excelente noticia para nuestros equipos y para todos los fabricantes asociados, con quienes compartimos una misma ambición: superar los límites de las prestaciones y, al mismo tiempo, acelerar la transición hacia una movilidad cada vez más sostenible”.