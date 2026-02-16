Michael Jordan vuelve a ganar, ¡en la NASCAR!

Aunque el nombre de Michael Jordan siempre estará ligado al baloncesto y a la NBA, lo cierto es que la infancia del escolta estuvo marcada por los viajes en carretera que realizaba junto al resto de su familia para seguir las carreras de la Nascar.

Varias décadas después, Jordan ha experimentado el éxito en esta emblemática competición de primera mano. El ex de los Chicago Bulls arrancó en 2021 un proyecto junto a Denny Hamlin para crear el 23XI Racing, un equipo en cuyo nombre se combina el #23 que lució Jordan durante su etapa como jugador y el XI que lució Hamlin en su coche en su carrera como piloto.

Un binomio que se ha convertido en ganador, y a los grande, con victoria en las 500 Millas de Indianápolis, la cita más prestigiosa del calendario de la NASCAR. Tras una accidentada carrera, Tyler Reedick evitó todos los contratiempos de la última vuelta para ver la bandera a cuadros en la primera posición, llevándose así el premio en la primera ronda de la NASCAR Cup Series 2026.

El equipo de Jordan tuvo opciones de victoria con los cuatro coches que tenía en pista con Bubba Wallace, Corey Heim y Riley Herbst al volante además de Reddick, pero fue este último el que, sin ser el gran favorito, salió mejor parado de una carrera que se reinició a cuatro vueltas para el final. Reddick remontó en la última vuelta hasta la segunda posición y consiguió esquivar el accidente causado por Carson Hocevar (Spire Motorsports) y Erik Jones (Legacy Motor Club). Al tramo final llegó por detrás de Chase Elliott (Hendrick Motorsports) pero tras un empujón de su compañero Herbst, apostó por meterse por dentro en la última vuelta para conseguir su primera victoria en la Daytona 500, dejando atrás un último incidente, con varios pilotos acabando contra el muro.

Un éxito de supervivencia con un Reddick que solo lideró una vuelta en toda la carrera, la última, la 200. "No tengo palabras. No sabía si alguna vez ganaría esta carrera. Es surrealista, sinceramente. Sinceramente, lo mejor es que mi hijo me preguntó antes de la carrera: "¿Por fin vas a ganar esta carrera?". Hoy, por alguna razón, sentía que todo iba a salir bien", dijo el piloto tras la carrera.

"Es increíble. Tuvimos a cuatro corredores en la lucha, ayudándonos mutuamente. Nunca se sabe cómo terminarán estas carreras, solo hay que sobrevivir. Riley hizo un trabajo magnífico empujando a Tyler, y se nota el trabajo en equipo. Siento que he ganado un campeonato; estoy muy, muy feliz", afirmó un emocionado Jordan en declaraciones que recoge 'AutoHebdo'.