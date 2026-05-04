McLaren desvela la imagen de su MCL-HY para el WEC y las 24 Horas de Le Mans de 2027

Honrar a las raíces y los buenos tiempos siempre es una fuente de nostalgia y McLaren ha logrado sorprender a los auténticos fans de la escudería británica. Los de Woking han presentado este lunes su imagen para el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) de cara a 2027 y, por lo tanto, la que también lucirán en las 24 Horas de Le Mans del próximo curso. Será su gran regreso a la resistencia y lo harán con el modelo MCL-HY, el coche LMDh para la categoría Hypercar, cuya imagen está inspirada en su fundador y el M6A, el primer prototipo con el que consiguieron un título.

Es el primer paso de una fábrica tan histórica para intentar volver a lo más alto de las carreras de coches deportivos y optar a la conquista de la triple corona del automovilismo, con presencia en las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

Como no podía ser de otra forma, el vehículo para el WEC cuanta con un gran protagonismo del color naranja. El objetivo no es otro que homenajear a Bruce McLaren y el M6A, el coche con el que en 1967 el neozelandés se llevó la victoria en la Can-Am Challenge Cup, tras dominar en las seis rondas.

Los colores 'papaya' se convinan con unos motivos retro en el dorsal en color blanco y negro, además de la aleta y alerón trasero de carbono, en color oscuro. Un diseño con un aire 'vintage' que recuerda una gran etapa para los fans del equipo británico, quien este fin de semana consiguió el primer doblete de la temporada 2026 en Fórmula 1, con el campeón Lando Norris segundo y Oscar Piastri.

Tal y como se ha confirmado a través de un comunicado oficial de la marca, el McLaren Hypercar Team comenzará su programa de pruebas este mes de mayo. De hecho, la primera toma de contacto con la pista será este lunes 4 de mayo, en el circuito de Varano (Italia), y debutará con el equipo United Autosports y con Mikkel Jensen al volante. Por otro lado, el programa también contará con los jóvenes Grégoire Saucy y Richard Verschoor, además del piloto experimentado Ben Hanley. El vehículo deberá sumar kilómetros este verano para ser homologado de cara a 2027.

Objetivo 'Triple corona'

"Tras años y meses de trabajo, aquí estamos para presentar al mundo el MCL-HY. McLaren Racing cuenta ahora con tres coches de competición listos para competir en las categorías automovilísticas más importantes del mundo: Fórmula 1, IndyCar y WEC", dijo Zak Brown, director ejecutivo de la marca. "Esto significa que McLaren, sus socios y sus aficionados pueden luchar juntos por la Triple Corona del Gran Premio de Mónaco, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans, una historia única que abarca varias series y que nos distingue del resto", expresaba.

"Devolver el nombre de McLaren a la cima de las carreras de coches deportivos supone un hito enorme, y es un momento de orgullo para todos los que formamos parte de McLaren Racing y McLaren Automotive poder compartir el nombre de nuestro nuevo Hypercar, que sigue los pasos de una increíble estirpe de coches de carreras McLaren", dijo James Barclay, director del programa.