Max, el hijo del campeón Adam Raga, del chupete a la moto: "Tiene las cualidades y es muy disciplinado"

Podría haber mucho del futuro del trial en Max Raga. O no. ¿Quién sabe? Aún es muy pronto e innecesario tener la respuesta a esta pregunta. Sea como sea, el hijo de Adam Raga, seis veces campeón del mundo de trial, ya apunta maneras. Con solo cuatro años tiene un control del derrape en la rueda trasera que asusta, y se enfrenta a obstáculos a los que cualquier niño de su edad no se atrevería a acercarse. Tiene una habilidad fuera de lo común y eso, junto a su carisma innegable, lo ha llevado a sumar una gran legión de seguidores en su propio perfil en redes sociales.

Tenía tan solo un añito y medio la primera vez que se subió a una moto. Su padre, uno de los pilotos más exitosos de todos los tiempos, comenzó a pilotar con cuatro. Se lo explica Adam a SPORT en una visita a su propia escuela de pilotos en Centelles (Barcelona). "Yo veía que era muy temprano aún", valoraba. "Más adelante le compré una moto específicamente de trial. No tenía ni tres años y lo subimos encima. Él, al ver vídeos, se hizo una idea y enseguida se puso de pie, que es como se practica el trial. Es fuerte, tiene habilidad a nivel de coordinación y equilibrio. Estas son las cualidades que hay que tener en este deporte", explicaba Raga.

En casa de los Raga-Meziani tienen claro que la moto es un juego y en ningún momento una obligación. El objetivo no es, ni mucho menos, que el pequeño llegue a ser campeón del mundo como lo fue su padre. Solo esperan que disfrute sobre la moto y lo que tenga que ser, que sea. "Max coge la moto cuando él quiere, que es prácticamente siempre [ríe]. Pero nunca le hemos forzado a nada”, comienza explicando Jenny, su madre.

El seis veces campeón del mundo de trial Adam Raga, entrenando junto a su hijo Max, de cuatro años / Valentí Enrich

“Él decide qué quiere hacer, qué zonas quiere hacer, por qué piedras quiere pasar, a qué obstáculos quiere enfrentarse. Y yo creo que es un poco el secreto, ¿no?", reflexiona. "El secreto es que él decida en todo momento qué es lo que quiere hacer y que se lo pase bien y que se divierta", explica.

El secreto es que él decida en todo momento qué es lo que quiere hacer y que se lo pase bien y que se divierta Jenny Meziani — Madre de Max Raga

Para Adam, disfrutar de su deporte junto a su hijo es mágico. “Es un momento en el que estamos juntos, es muy bonito compartir momentos así con los hijos… y seguir educándole y enseñándole las bases del deporte”, explica.

Max y Adam Raga entrenando juntos / Valentí Enrich / SPO

Tendrá que pasar algunos años antes de que Max pueda empezar a competir. En el caso de su padre, fue con seis. Pero en casa tienen claro que será lo que el pequeño decida. “Evidentemente, me gustaría que compitiera profesionalmente en trial. Pero sé lo difícil que es eso. Es muy complicado tener cualidades físicas o innatas para ser un profesional o para ser un campeón de este deporte. Hay que tener mucha disciplina, sacrificio, entreno, y esto no todo el mundo es capaz de hacerlo”, apunta.

Lo más importante son los recuerdos en familia, los recuerdos todos juntos practicando este deporte. Y que tenga una infancia feliz y que sea una buena persona Adam Raga — 6 veces campeón del mundo de trial (4 X-Trial y 2 TrialGP)

Max también practica tenis y fútbol, pero lo de las motos lo lleva en el ADN. Vive, además, rodeado de otros jóvenes ‘trialeros’ que llegan a la escuela de su progenitor en busca de asesoramiento y perfección de técnica. “Creo que le ayuda mucho vivir en el ambiente de trial. Aquí todos los días se vive esto, y él sale beneficiado”, explica Adam. “Aparte, coge motivación porque ve que todo el mundo lo hace, los mayores lo hacen y al final los mayores somos un referente para los niños”, reflexiona.

Al final, como padre, solo quiere que su hijo recuerde esta época con cariño. "Lo más importante son los recuerdos en familia, los recuerdos todos juntos practicando este deporte y otros más que él practica. Y bueno, que tenga una infancia feliz y que sea una buena persona", dice Raga.

Max enfrentándose a 'una zona' de la Raga School / Valentí Enrich / SPO

Al final es inevitable. Ser hijo de una leyenda de la disciplina acaba siendo algo reseñable en la biografía de uno. Pero, ¿cuánto del ADN de un campeón posee el pequeño? Parece ser que bastante. "Está siempre súper concentrado. Es muy disciplinado. Se puede estar cuatro horas, achicharrándose con el sol que pega, y él sigue. Yo creo que eso lo tiene de su padre", apunta su madre.

Cerca de 30.000 seguidores en Instagram

Al ver sus altas capacidades a la hora de montar en moto, Adam y Jenny comenzaron a valorar abrir un perfil en redes sociales. Y finalmente, así fue. En él, muestran los progresos de Max en moto, las horas de ‘entrenamiento’ y su desparpajo pese a su corta edad. Y la respuesta fue brutal. Con cuatro años, acumula más de 28.000 seguidores en Instagram, entre ellos rostros destacados del mundo del motor, como Toni Bou, Aleix Espargaró, Carlos Checa o Álex Crivillé.

Max Raga durante una salida en moto / Valentí Enrich / SPO

"Lo que más se puede ver en ese perfil es Max yendo en moto y su carisma, su gracia, su desparpajo y sobre todo su talento", explica Jenny. "Pero no hay una intromisión en su privacidad ni en su intimidad, ni nada que sobre todo el día de mañana pueda decirme: 'jolín mamá, ¿por qué colgaste esto?'. Yo creo que en realidad, al final no dejan de ser recuerdos que tendrá para toda su vida y que incluso le gustará".

"Jenny es la que hace los vídeos y nos lo pasamos muy bien, porque al final es tal como se ve, es muy natural y él transmite mucho y nos reímos mucho", explica Adam.

El trial es un deporte con poca visibilidad en comparación a otras categorías del mundo del motor, como podría serlo MotoGP. Y un perfil como Max, puede ayudar a acercarlo a potenciales futuros talentos. "Están viendo los padres y jóvenes que pueden practicarlo, que es una cosa que se desconoce muchas veces. No sabes si es posible que un niño tan pequeño pueda ir en moto, si hay una moto de su tamaño. Y bueno, yo creo que está ayudando muchísimo a conocer el deporte en general", celebra Adam.

Están viendo los padres y jóvenes que pueden practicar el trial, que es una cosa que se desconoce muchas veces. No sabes si es posible que un niño tan pequeño pueda ir en moto, si hay una moto de su tamaño. Está ayudando muchísimo a conocer el deporte Adam Raga — 6 veces campeón del mundo de trial (4 X-Trial y 2 TrialGP)

Una visión que comparte la madre del pequeño. "Max llega a un público que no es exclusivamente gente seguidora del trial o de las motos, sino que simplemente es un niño gracioso que tiene un talento que no es muy habitual a su corta edad. Y que eso gusta y es divertido. Entonces, quieras que no, es verdad que ayuda y contribuye a que el trial sea un deporte un poquito más conocido", opina.

La familia Raga-Meziani al completo, con Max, Mia, Adam y Jenny / Valentí Enrich / SPO

Pero Max no es el único que podría continuar con el legado del apellido Raga. Su hermana pequeña, Mia, de dos añitos, también es una auténtica apasionada del mundo de las dos ruedas. El furo del trial está asegurado... especialmente cuando se tiene de referente en casa a uno de los grandes.