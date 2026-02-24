María de Villota dará nombre a una calle en el barrio madrileño de Valdebebas

La waterpolista Paula Leitón, el exseleccionador español de fútbol Vicente Del Bosque, la montañera Edurne Pasaban, el golfista José María Olazábal, el piloto de automovilismo Alex Palou y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibieron el Premio María de Villota en su edición del año 2025. Los galardones se entregaron en la Gala que se celebró en la sede Comité Olímpico Español (COE) este martes tras aplazarse el pasado 19 de enero en señal de duelo por las personas fallecidas en el accidente ferroviario del 18 de enero.

Durante la gala, el alcalde madrileño anunció que la piloto de automovilismo María de Villota, que falleció en 2013, dará nombre a la calle 51 del desarrollo urbanístico de Valdebebas, en el norte de la capital española. María de Villota, que llegó a ser piloto de desarrollo de la escudería Marussia F1, falleció con 34 años el 11 de octubre de 2013 por causas naturales relacionadas con las lesiones neurológicas que había sufrido tras el grave accidente de 2012 en el que perdió el ojo derecho.

"El legado de María de Villota son las más de 30.000 comidas que se dan cada año en la parroquia de San Ramón Nonato, de los hogares de acogida o del legado humano que la hace alcanzar la inmortalidad de nuestros corazones. Está en el recuerdo de la sociedad española y por eso Madrid tiene una deuda de gratitud con ella", comentó. "Por eso, después de la tramitación administrativa, la calle 51 del desarrollo urbanístico de Valdebebas llevará su nombre para que su legado permanezca para siempre", dijo.

Preservar el legado

Tras su fallecimiento, en 2015, se crearon los premios María de Villota para preservar su "legado y reconocer a aquellas personas e instituciones que a través del deporte y sus valores han dejado huella en nuestra sociedad", según recordó su padre, el también piloto de automovilismo Emilio de Villota.

Palou, Leitón, Del Bosque, Pasaban y Olazábal reciben sus Premios María de Villota / PREMIOS MARÍA DE VILLOTA / Europa Press

La primera galardonada este año fue Paula Leitón, de 25 años, que fue distinguida por su "carrera deportiva excepcional" con una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y un oro en los de París 2024. "Quiero dar las gracias a María de Villota por todo lo que empezó. Es muy importante su legado y deportistas como yo vamos a seguir trabajando para que esto no acabe. Este premio reconoce lo que conseguimos dentro del agua pero también es importante luchar por la gente que no tiene voz cuando sufre un comentario", dijo Leitón.

Vicente del Bosque fue galardonado por su "extraordinaria carrera deportiva tanto como futbolista como entrenador", llegando a ser campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012 con la selección española. "Este premio honra los valores del deporte y humildemente querría ayudar con el contenido social que hace. Sus padres han recibido el mejor legado que se puede tener y es que han recibido la oportunidad de ser mejores personas. He pasado 37 años de mi vida y a la selección 114 partidos. No solo queria talento sino ofrecer el mejor alimento para que fueran futbolistas y buenos chavales.

Edurne Pasaban, primera mujer del mundo en conquistar los 14 ochomiles en 2010, elogió en su discurso el legado de María de Villota al recoger el premio que puso en valor su carrera deportiva. "María representaba muchas cosas aparte de sus logros deportivos. Destaco valores como la humildad, el tesón o la capacidad de convertir la adversidad en un propósito. Yo nunca pensé que un día estaría recibiendo este premio por algo más importante que el deporte sino por lo que representamos. Es importante dejar una huella en el camino", señaló.

José María Olazábal fue distinguido por "toda una vida dedicada al golf" donde destacan sus dos Masters o las cuatro copas Ryder. "Sabemos el trabajo que hay detrás para conseguir los logros pero en el deporte nunca vas a estar arriba. Hay altibajos, momentos duros, y ahí es cuando entran en juego otros valores que nos hacen mejores personas y mejor sociedad. María representa esos valores de resiliencia, espíritu de sacrificio, actitud o ética de trabajo. Por eso este premio me llena de orgullo y satisfacción", admitió.

Àlex Palou tras llevarse las 500 Millas de Indianápolis en 2025 / INSTAGRAM

Otro de los premiados fue Alex Palou, que ha hecho historia en las IndyCar Series con cuatro títulos y la victoria en las legendarias 500 millas de Indianápolis de 2025. No pudo acudir a la gala al estar en Daytona preparando las 24 millas. El último premiado en la gala celebrada en la sede del Comité Olímpico Español fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que destacó la figura de María de Villota y del resto de galardonados por "diversas razones".

"El legado de María de Villota son las más de 30.000 comidas que se dan cada año en la parroquia de San Ramón Nonato, de los hogares de acogida o del legado humano que la hace alcanzar la inmortalidad de nuestros corazones. Está en el recuerdo de la sociedad española. Madrid tiene una deuda de gratitud con ella", comentó.