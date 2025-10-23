María Herrera, Campeona del Mundo de WorldWCR: “Siempre querré correr contra hombres porque sé el nivel que tengo”

No es fácil abrirse camino en un mundo tradicionalmente dominado por hombres. Y aún menos, sin tener referentes. Pero María Herrera (Toledo, 1996) logró hacerlo y, después de muchos años de trabajo duro, ya es Campeona del Mundo de motociclismo tras imponerse en el WorldWCR, primera categoría femenina en el mundo de las dos ruedas. Ahora ella es la referencia para las jóvenes pilotos que sueñan con dedicarse al mundo de las dos ruedas. Las niñas ya no quieren ser como Marc Márquez. Ahora quieren ser como María Herrera.

La toledana se convirtió el pasado fin de semana en la segunda campeona de la historia de la categoría tras Ana Carrasco, con quien estuvo peleando hasta el último momento el pasado curso por la primera edición. Ha sido una temporada difícil, en la que ha combinado su presencia en el campeonato femenino con MotoE.

Primero de todo... ‘Campeona del mundo’, qué bien suena eso.

Realmente no me creo como que haya salido bien, empezando por el hecho de haber acabado la carrera del domingo. Porque el año pasado me tiraron. Este he acabado y he sido campeona. Esta temporada he sido muy constante, he pensado más en no fallar y he intentado ganar lo más posible para llegar con un poquito de ventaja a final de campeonato.

La carrera del domingo fue una auténtica locura. Hasta 10 pilotos estuvieron luchando por el podio y tú te jugabas el mundial...

Sí, la verdad que estaba más tranquila en el 'warm up'. Empecé tranquila, pero cuando empezó la carrera la estrategia era dejar que Paola [Ramos] se fuera para que sus 5 puntos no los pudiera coger Bea [Neila], pero el problema es que ralentizó demasiado. Entonces el grupo se compactó, y luego Bea al adelantarme, porque ella tenía que ralentizar más para que se compactara, yo no me esperaba que fuésemos 10. Cuando lo vi en la pizarra dije: 'la que he liado'.

Intenté ir adelantando a 1 o a 2, pero me estaban golpeando por detrás. Casi me caigo en varias ocasiones, me puse más nerviosa de lo normal, no piloté bien, me mantuve en la moto como pude porque estaba bastante nerviosa.

El año pasado se te escapó el título por varios incidentes en carrera. ¿Cómo lo recuerdas?

El año pasado lo viví con más tensión, no disfruté tanto. Yo veía que tenía mucho potencial, mucho más nivel que la piloto que ganó [Ana Carrasco], pero hubo cosas que no me gustaron. Cambiaron la moto a mitad de temporada, corría un poco más. Eso para mí me desilusionó en cuanto a lo que estaba haciendo ella, quería ganar a toda costa saltándonos por encima.

Nos merecíamos ganar y encima otra piloto me tiró cuando no debía haber estado luchando ahí. Fueron cosas de carrera, me tiraron. En Jerez casi gano el título porque puse el marcador a cero. Incluso creo que estuve un momento por delante. Así que lo luché hasta la última vuelta. Pero esa última curva me impactó. Fue un poco de la frustración. Yo no pensé ya, quería entrar en meta y no calculé que la otra se paró mucho más que yo.

Todo esto que cuentas, ¿te ha podido servir de cara a este curso a poder gestionarlo incluso con más tranquilidad?

Sí, he disfrutado mucho más. Realmente he luchado más tranquila. Si ganaba, pues genial. Si hacía tercera o segunda, también. Era sumar puntos, no fallar. Y sobre todo, llevarme al límite, intentar ser lo más rápida posible. Sabía que en esta categoría, aunque vayas un segundo más rápido en carrera, no te vas a poder ir porque este tipo de moto te recortan mucho en recta, que es lo que me está pasando. Y bueno, sí, he aprendido muchísimo del año pasado. He disfrutado bastante más. Más el proceso, no tanto el resultado.

Has compaginado dos campeonatos distintos las dos temporadas: WorldWCR y MotoE. ¿Es difícil cambiar el chip de uno al otro?

Es muy difícil. Porque empecé este año súper bien en MotoE. Hice todos los entrenos en top 10, te diría top 8 también. Y cambiar el chip ha sido difícil porque también quería el campeonato femenino, quería ganarlo sí o sí.

Ha sido una mezcla de todo: el no fallar, el riesgo que corremos también en MotoE, que es un poquito más peligroso para mí, el no lesionarme, ser mucho más cauta, no dar el 100% en esa categoría. Pero también tenía que cambiar el chip del cambio de pilotaje. Así que todo lo que me esforzaba en MotoE, llegaba a la otra categoría y me costaba más.

Hablando de MotoE, hace unas semanas se supo que no habría nueva edición para 2026. ¿Cómo recibiste la noticia?

Para mí, una pena, porque creo que la moto, Ducati, tenía mucha más evolución. Pero al final, por tema costes, no han sacado toda la baraja de posibilidades. Y, sobre todo, que iba a evolucionar también en tema neumáticos. Ahora mismo eran sostenibles con materiales reciclables y era complicado. Tenía que haber una evolución. Ahora eran un poquito más duros y a los pilotos pequeños nos costaba calentar el neumático.

Entonces, era un espacio que teníamos dentro de MotoGP, visibilidad que teníamos allí, que al final te ven y pueden cogerte algún equipo. Es una pena, porque para mí era seguir ligada a MotoGP y, sobre todo, el nivel mixto, que es el nivel que he cogido por estar en ese tipo de campeonatos.

¿Crees que era necesaria la aparición de un campeonato femenino?

Yo siempre quiero y querré correr con hombres, entreno con ellos. Yo sé el nivel que tengo y lo que puedo hacer. A mí no me meten tres segundos con una misma moto porque nunca lo han hecho. Estoy cerquísima.

El problema ha sido que los equipos no acaban de querer una mujer, o no confían en una mujer ganadora de ese campeonato. Entonces, ¿para qué tenerla? Al final, te tienen ahí pero no te tienen en cuenta.

La verdad, no me imaginé nunca estar compitiendo solo con mujeres, porque creo que tengo un nivel muy alto, ahora mismo creo que somos tres las que lo tenemos en la categoría. Por otro lado, me he alegrado de que haya un campeonato femenino porque nos da mucha visibilidad. Yo ahora mismo puedo vivir un poco de este campeonato.

Esta diferencia de nivel de la que hablas, ¿a qué se debe?

A lo mejor hemos tenido un poquito más la posibilidad de entrenar con gente buena. Yo tengo a Álvaro Bautista a mi lado, he tenido la suerte de tener un campeón del mundo cerca. Al final te codeas con gente muy buena y dices, '¿por qué no voy a llegar ahí?'. Y lo haces. No lo sé, no sé si es por eso o porque.

Este curso ha habido seis pilotos españolas en la categoría. ¿Cómo ves la cantera en nuestro país?

Bueno, por ejemplo la invitada que vino, Paola Ramos, yo creo que es de las pilotos con más talento que he visto en la categoría, por encima de la que ganó el año pasado y que viene fuerte, y comparado conmigo también. Hay que esforzarse, porque hay una generación que viene pisando fuerte.

Para la visibilidad del campeonato, ¿ayudaría que se corriera junto a MotoGP en vez de con WorldSBK?

Eso suena para 2027. Si a la gente le gusta, al final hay que probar. Evidentemente, le va a gustar, porque son carreras y hay pelea... pero sí, probar en 2027 y a lo mejor meter el campeonato dentro del Mundial de MotoGP. Por ahora, lo que están haciendo es coger ritmo, coger nivel, porque el primer año por ejemplo, si tú enfocabas a las de atrás, había mucha caída tonta. Ahora ya hay un grupo de 15 pilotos que ya está rodando a un gran nivel.

¿Has notado un cambio de nivel respecto al año pasado?

Sí, sobre todo en seguridad. Poco a poco la gente está entendiendo cómo hay que pilotar y cómo hay que respetar las normas.

Eres de las pocas pilotos que han competido en campeonatos mixtos, con pilotos como Àlex Márquez, Fabio Quartararo o Pecco Bagnaia. ¿Qué te ha podido enseñar eso?

Yo en ese momento me sentía mejor que ellos, porque demostré que era igual de rápida con la misma moto. En cuanto a pilotaje, sí que me ha curtido. Cuando compites con hombres se vuelve más agresivo, coges muchas cosas de ellos, que pilotan con más impulsividad. Nosotras a lo mejor pensamos un poquito más y somos más pasionales. Ellos son más fríos.

¿Tu futuro pasa por esta misma categoría?

El mundial femenino es para que se consolide. Si nos vamos todas, el mundial se acabaría. Para mí lo ideal sería que esto evolucione e intentar que haya más categorías. Me gustaría que hubiese una para gente con más experiencia, como en mi caso, y que corran más las motos, porque estas motos son como un estilo 300, al final he tenido que bajar muchísimo el potencial que podría dar.