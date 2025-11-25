Mari Boya da el gran salto: correrá en Fórmula 2 con Prema

El momento de Mari Boya en la Fórmula 2 ya está aquí. Este martes, Prema Racing ha anunciado la contratación del piloto ilerdense para que compita con la escudería italiana en la categoría de plata la temporada que viene. Su oportunidad, merecida tras su prolífico paso por la Fórmula 3 con Campos Racing, llegará en los test de Arabia Saudí, donde podrá poner a prueba sus habilidades en la antesala de la Fórmula 1.

Mari Boya llega a F2 tras una sólida campaña donde consiguió cinco podios en total, incluida una victoria de mucho mérito en la carrera principal de Silverstone. El piloto de Les, además, terminó tercero en la clasificación antes de competir en el GP de Macao 2025, donde terminó finalmente acabó segundo. Méritos más que suficientes para ganarse una oportunidad en F2, donde Prema Racing ha confiado en su talento para reforzar su alineación de pilotos en 2026.

La antesala a la Fórmula 1

Miembro de la Academia de Conductores de Aston Martin, Mari Boya completa un nuevo importante paso para competir en un futuro en Fórmula 1. Y es que en Prema Racing han pasado pilotos como Charles Leclerc, Mick Schumacher, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lance Stroll, Estaban Ocon o Kamui Kobayashi. Todos ellos se formaron en la escudería italiana antes de dar el último paso a la categoría reina, un camino que Mari Boya quiere seguir tras ganarse una oportunidad en F2. El piloto de Les se confirma como una de las grandes promesas del automovilismo español después de cosechar una infinidad de éxitos en karting a nivel nacional e internacional. A nivel personal, logró el subcampeonato de la F4 Spain, el subcampeonato de la Eurocup-3 y el tercer puesto en F3. Será, además, el único representante español fuera de la F1 tras el paso de Pepe Martí a la Fórmula E.

Mari Boya, tercero en el podio final del Mundial de F3 / Campos Racing

El piloto ilerdense confesó estar satisfecho por poder competir en la antesala de la Fórmula 1: "Estoy súper emocionado por unirme a Prema para mi temporada de debut en la FIA Fórmula 2", explicó Boya. "Tengo muchísimas ganas de empezar a trabajar con el equipo. Siento que tengo una gran oportunidad y estoy deseando ver cómo van las cosas", confesó. "Estoy especialmente contento de tener carreras más largas que en la F3, lo cual me gusta mucho, y también de tener que lidiar con paradas en boxes y el desgaste de los neumáticos. Esperemos una buena temporada".

Por su parte, el director del equipo PREMA Racing, René Rosin, comentó: "Nos complace dar la bienvenida a Mari al equipo. Si analizamos su trayectoria, vemos una sólida progresión y, además de su velocidad, sabemos que es un piloto inteligente y trabajador", explicó entre elogios. "Tenemos muchas ganas de ver cómo estas habilidades se integran en el equipo y confiamos en que mantendrá su buen estado de forma para obtener resultados positivos".

Andy Cowell, director ejecutivo y jefe de Aston Martin, también comentó: "Es fantástico ver a Mari progresando hacia la Fórmula 2 el próximo año. Tuvo actuaciones sobresalientes en la Fórmula 3, un campeonato reconocido por su competitividad, y sin duda está preparado para este nuevo reto. Mari ha demostrado una velocidad y una habilidad al volante impresionantes, además de una gran concentración y profesionalidad fuera de la pista. Confiamos en que afrontará este nuevo desafío con la misma determinación y compromiso que ha demostrado a lo largo de su carrera, y estamos deseando apoyar su desarrollo a través de nuestro programa de la Academia de Pilotos".