Marc Roma, embajador de Ford Adapta con el primer Puma ST adaptado

Ford, en colaboración con Fundación ONCE, ha presentado las últimas novedades de la gama Ford Adapta, el programa pionero de vehículos adaptados para personas con discapacidad y movilidad reducida. El evento, celebrado en las instalaciones del concesionario oficial Romacar en Sant Just Desvern, ha marcado un hito clave en la historia del programa al anunciar oficialmente al joven piloto Marc Roma como nuevo embajador del proyecto y presentar el nuevo Ford Puma ST adaptado equipado con la innovadora tecnología de conducción sin manos Ford BlueCruise.

Este nuevo Puma ST adaptado incorpora tecnologías de última generación con dos sistemas de adaptación diferenciados para el control del vehículo sin pedales: acelerador electrónico de aro sobre el volante y palanca de freno manual. Además, el Puma se convierte en el primer vehículo adaptado que incorpora el sistema BlueCruise de conducción sin manos homologado en España, lo que reduce considerablemente la fatiga, aumenta la seguridad y garantiza una movilidad sin límites.

El acto ha contado con una gran carga emotiva gracias a la participación de la leyenda del automovilismo Nani Roma, quien este año ha firmado un histórico subcampeonato en el Rally Dakar 2026 a los mando del Ford Raptor T1+, y que hoy ha asistido para acompañar a su hijo Marc en la entrega de llaves de su nuevo vehículo adaptado.

Antonio Chicote, Gerente de Comunicación de Ford España, ha sido el encargado de dar la bienvenida y de oficializar la integración de Marc Roma en la familia de Ford: "El programa Ford Adapta sigue rompiendo barreras tras más de una década ofreciendo soluciones de movilidad real. Hoy damos un paso más allá en nuestra promesa de libertad a través de la máxima innovación. Nos hace una ilusión enorme anunciar que Marc Roma se une oficialmente a nosotros como embajador. Él representa mejor que nadie ese espíritu de superación, autonomía y libertad que define a este proyecto".

Por su parte, Nani Roma ha querido destacar lo que este avance significa para las nuevas generaciones: "El coche siempre ha sido sinónimo de libertad en nuestra casa, y hoy lo es más que nunca para Marc. Es un orgullo como padre y como profesional del motor que se una a la familia Ford, una marca que apuesta por tecnologías como BlueCruise, que contribuyen a la seguridad al volante y a la autonomía de los conductores".

Un nuevo embajador de Ford Adapta comprometido con la accesibilidad universal

La gran novedad del evento ha sido la entrega a Marc Roma de su nuevo Ford Puma ST adaptado, un vehículo en cuyo proceso de adaptación el propio Marc ha estado directamente implicado. Este modelo incorpora BlueCruise, el primer sistema de conducción asistida 'sin manos' autorizado en España, que representa un salto cualitativo en seguridad, comodidad y accesibilidad en autopistas y autovías.

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"Agradezco enormemente a Ford la confianza por elegirme como nuevo embajador de Ford Adapta", ha declarado Marc Roma tras recibir las llaves de su vehículo. "Es un orgullo abanderar este mensaje de accesibilidad universal y demostrar que, con la tecnología adecuada, no hay límites en el camino. Además, he tenido la ocasión de comprobar cómo el sistema BlueCruise reduce la fatiga en los desplazamientos y permite viajar con seguridad y total autonomía, algo especialmente relevante para los conductores con movilidad reducida que demuestra el compromiso de Ford con la innovación y la accesibilidad".