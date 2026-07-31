Marc Márquez (33 años): "Mis padres nunca pidieron ninguna recompensa por todo el esfuerzo. Nunca nos dieron una moto para que llegáramos tan lejos en la vida, pero seguro que están muy agradecidos"

Los hermanos Márquez siguen haciendo historia. Estan batiendo y creando récords juntos, como si fuera fácil. En 2025 sellaron una temporada histórica al terminar el Campeonato Mundial de MotoGP en las posiciones 1º (Marc) y 2º (Álex) de la clasificación general, algo jamás visto entre hermanos en la era moderna.

En el Gran Premio de Tailandia, Marc Márquez consiguió la victoria mientras que su hermano Álex cruzó la meta en la segunda posición. Más allá del resultado deportivo, ambos celebraron con emoción un logro sin precedentes para su familia y para la competición.

Primero y segundo

La emoción también llegó hasta su entorno más cercano. Su padre vivió la celebración junto al equipo en el circuito, mientras que su madre siguió la carrera desde casa con la tensión propia de ver competir a sus dos hijos por las primeras posiciones. Tras la prueba, la familia pudo reunirse para compartir un emotivo abrazo que reflejó el sacrificio realizado durante tantos años.

Ese resultado marcó un antes y un después en la historia de MotoGP. Nunca antes dos hermanos habían terminado primero y segundo en una carrera de la categoría reina del motociclismo. El logro supera incluso otros podios familiares registrados en el pasado y convierte a los Márquez en protagonistas de una página histórica dentro del campeonato.

Los hermanos Márquez serán reconocidos / Sport.es

Para Marc, la victoria tuvo un significado muy especial. Además de estrenarse de la mejor manera con el equipo oficial Ducati, reconoció que compartir el éxito con su hermano era una experiencia única. "Para mí es la mejor victoria de mi trayectoria. La familia siempre ha sido lo más importante y compartir este momento con mi hermano no tiene comparación", afirmó el ocho veces campeón del mundo.

Álex también expresó su felicidad por el resultado obtenido. "No hay palabras para describir lo que se siente al compartir un podio con tu hermano. Es un sueño hecho realidad y ahora toca seguir trabajando para mantener este nivel", señaló el piloto del equipo Gresini. Además, destacó que ambos llevan años entrenando juntos y que ese esfuerzo compartido comienza a dar sus frutos.

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Un objetivo: hacer feliz a sus padres

Ese día, le regalaron a su familia uno de los momentos más emotivos de su historia. "Nuestros padres nunca imaginaron que llegaríamos tan lejos. Todo comenzó como una pasión y hoy estamos viviendo un sueño", concluyó Marc, emocionado por un logro que ya forma parte de la historia de MotoGP.