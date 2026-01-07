Marc Márquez, sobre su etapa en Andorra: "Duré dos meses"

Marc Márquez, a sus 32 años, vive uno de los momentos más fructíferos de su trayectoria. Tras una temporada arrolladora, con un dominio constante que se tradujo en once victorias los domingos, catorce triunfos en carreras sprint y un título que significó mucho más que una simple corona, encara el 2026 con mucha ilusión.

Márquez supuso cerrar definitivamente la herida abierta tras la lesión de 2020 y devolverlo al centro del escenario. Con ese séptimo campeonato en MotoGP y el noveno de su carrera, el piloto de Cervera igualó exactamente el palmarés mundialista de Rossi, compartiendo títulos en todas las categorías. No es una comparación teórica, es un empate tangible.

En ese contexto de madurez deportiva y máxima exposición, el piloto también se permitió hablar con naturalidad de decisiones personales tomadas a lo largo de su carrera. Explicó que durante toda su etapa deportiva en España ha cumplido con sus obligaciones fiscales, pese a tener una vivienda en Andorra, y reconoció abiertamente que llegó a plantearse cambiar su residencia.

"Duré dos meses en Andorra"

Su relación con Andorra, de hecho, viene de lejos. Desde muy joven, debido a la cercanía con su pueblo natal, cruzaba la frontera con frecuencia junto a su familia. Eran viajes habituales para hacer compras, pasar fines de semana o participar en competiciones, lo que fue creando un vínculo natural con el país. "Probé porque desde los 15 años yo he estado yendo a Andorra. Cervera (su pueblo) queda a una hora de la frontera y hemos ido allí a comprar con mis padres, a pasar el fin de semana, teníamos carreras allí... Cuando entré en el Mundial, a la que tuve coche me subía, me quedaba a dormir, entrenaba en las pistas...", afirma el piloto.

Con su llegada al Mundial, esas visitas se intensificaron. Al tener coche propio, comenzó a subir con más asiduidad, se quedaba a dormir y aprovechaba las instalaciones para entrenar en las pistas. Andorra pasó a formar parte de su rutina como piloto profesional.

A los 22 años tomó una decisión más estable y adquirió allí una vivienda como segunda residencia. La idea era práctica: disponer de un lugar propio para el invierno, guardar su material deportivo y tener una base cómoda para entrenar y desconectar cuando el calendario lo permitía. En ese momento decidió ir un paso más allá y probar a quedarse durante una temporada más larga. Coincidió con una etapa en la que muchos pilotos se estaban trasladando al Principado, atraídos también por las ventajas fiscales. Optó por pasar un invierno completo para comprobar si ese estilo de vida encajaba con él.

La diferencia de impuestos

"Cuando tenía 22 años, me compré una casa allí como segunda residencia para ir, tener mis esquís y mis cosas. Y dije de probar un invierno a quedarme más porque ya es cuando empezaban a subir muchos (pilotos) y a nivel de impuestos se paga mucho menos. Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa'. No lo hago para transmitir ningún mensaje. Hago cosas en la moto para transmitir mensajes, este lo hago como lo siento. También te digo, soy consciente de donde van los impuestos y donde no".

La experiencia no se prolongó demasiado. Tras apenas dos meses, tuvo claro que su lugar estaba en España. Así lo explicó con sinceridad, dejando claro que la decisión no fue fruto de cálculos económicos, sino de una necesidad personal de sentirse en casa. Márquez subrayó que no pretende enviar ningún mensaje con ese tipo de elecciones. Aseguró que los mensajes los transmite sobre la moto, compitiendo, y que en lo personal actúa según lo que siente.