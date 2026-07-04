La mala suerte priva a Pepe Martí de luchar por otro podio

La suerte también ocupa su lugar en las carreras y muchas veces es un factor determinante. Esta vez, la fortuna no acompañó a Pepe Martí. El español de Cupra acabó 15º después de que saliera el coche de seguridad cuando aún le quedaban cinco minutos de modo ataque y rodaba quinto. Pascal Wehrlein triunfa en una ronda 12 adelantada por las condiciones climatológicas, y aprieta el campeonato tras la octava posición de Evans.

Tras conseguir la pole en Shanghái, Wehrlein conservó el liderato en la salida. Jake Dennis subió a la segundo posición y Evans bajó a la tercera. Martí empezó 12º y perdió un puesto en favor de Rowland, que se aupó hasta la novena en los primeros compases de la ronda 12.

Pronto empezaron las escaramuzas habituales de la Fórmula E en la parte delantera de la parrilla. Wehrlein siguió liderando hasta la vuelta 5 en la que Dennis se puso en cabeza y empezó a llover. El alemán de Porsche volvió enseguida al primer puesto con Martí 12º tras el pinchazo de Barnard. La lluvia cayó con más fuerza, y Dennis y Da Costa empezaron a liderar, con Wehrlein cayendo a la tercera plaza.

Wehrlein volvió a coger el liderato en la vuelta 7. Los pilotos querían estar delante por la lluvia. Da Costa superó a Dennis y al alemán para ponerse en cabeza, pero Wehrlein recuperó el primer puesto. La lluvia paró y Martí aprovechó que tenía más energía que los pilotos de delante para subir a la 11º posición después de adelantar a Ticktum y Eriksson.

Las paradas para el Pit Boost empezaron en la vuelta 15 con Drugovich, Buemi y Di Grassi. En el siguiente giro pararon los líderes (Wehrlein y Da Costa) y siguieron en la cabeza virtual de carrera. Martí se quedó fuera y cuando entraron Vergne y Evans, el español subió al liderato de la prueba. El piloto de Cupra paró en el siguiente giro para la recarga del 10% de energía y bajó a la cuarta posición. Aquí llegó la mala suerte de Pepe Martí.

El español aprovechó y activó el modo ataque que estaba en el exterior de la curva 2. Martí bajó al sexto puesto y volvió a llover en el circuito. Dirección de carrera decretó el coche de seguridad por las condiciones en la pista y esto fastidió al catalán, que tenía todavía cinco minutos de attack mode. Diluvió sobre el circuito de Shanghái, pero la carrera se reanudó en la vuelta 22.

Los líderes activaron el modo ataque y adelantaron a un Martí que fue cayendo posiciones. Wehrlein se fue en cabeza a más de un segundo y medio de Da Costa segundo y Dennis tercero. Martí siguió perdiendo puestos, mientras que dirección de carrera añadió una vuelta más por el periodo de coche de seguridad.

Pascal Wehrlein se llevó el triunfo en la ronda 12 de Shanghái, con más de dos segundos y medio de ventaja sobre Da Costa, segundo. Jake Dennis terminó tercero con su compañero en Andretti, Drugovich, cuarto. Nyck de Vries cerró el top 5 y Pepe Martí acabó 15º, tras bajar hasta la 17º posición y superar en la última vuelta a Barnard y Di Grassi.

Mitch Evans sigue liderando el Mundial de Fórmula E tras acabar octavo en la ronda 12. El neozelandés de Jaguar tiene 132 puntos, tan solo tres más que Wehrlein (129), segundo. Da Costa está tercero con 110 puntos y Jake Dennis y Oliver Rowland, cuarto y quinto, empatados a 109 puntos. Edoardo Mortara es sexto con 105, mientras que Pepe Martí está 11º con 58 puntos, a 7 del top 10 que lo marca Buemi. La próxima carrera será mañana domingo 5 de julio a las 02:00 (horario peninsular español) con la clasificación y a las 06:05 (horario peninsular español) con la carrera de la ronda 13 de la Fórmula E en Shanghái.