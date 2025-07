La mala suerte persigue a Honda: Xavi Vierge se queda fuera de las 8 Horas de Suzuka

Honda ha vuelto a sufrir un nuevo contratiempo, esta vez ha sacudido su plan para la prueba de resistencia de este fin de semana. Johann Zarco y Takumi Takahashi estaban confirmados para formar equipo en las 8 Horas de Suzuka, pero el problema se ha presentado para ocupar la tercera vacante del equipo japonés. A lo largo de las últimas semanas han sonado tres nombres diferentes para el puesto.

El primer candidato fue Luca Marini, el hermano menor de Valentino Rossi. La caída durante los test de la misma prueba le dejaron fuera del equipo. La segunda oportunidad fue para Iker Lecuona, pero la lesión del pasado fin de semana durante el WorldSBK también le dejó sin opciones. La tercera y única esperanza se depositaba en otro piloto de la marca, Xavi Vierge. Honda no ha conseguido que a la tercera vaya la vencida y el visado del piloto español no ha sido concedido, por lo tanto, no podrá participar en la competición de resistencia.

El grave accidente de Luca Marini

Honda HRC informó sobre la fuerte caída del piloto italiano durante los test de las 8 Horas de Suzuka. Marini tuvo que permanecer en un hospital en Japón dado que las lesiones le impedían regresar a Italia. En la segunda jornada de las pruebas, Luca sufrió una caída que le provocó una luxación de cadera izquierda, daño en los ligamentos de la rodilla izquierda, fracturas en el esternón y la clavícula izquierda, y un neumotórax derecho.

El italiano incluso llegó a perderse algunas carreras del mundial de MotoGP. A partir de ese momento, Honda llamó a Iker Lecuona para completar el equipo de la carrera de resistencia, pero el piloto español a falta de una semana para la prueba acabó lesionado al igual que Luca Marini.

La desdicha de Lecuona

Iker Lecuona acabó en el punto de mira de Honda, pues se necesitaba a un piloto para cubrir la baja se Somkiat Chantra en las dos próximas rondas de MotoGP. El anuncio de su regreso a la categoría reina todavía no se había hecho oficial, pero una caída en el Gran Premio de Hungría rompió los planes de Honda.

El piloto valenciano del WorldSBK abandonó el circuito de Balaton Park con una fractura en la muñeca izquierda y el pasado domingo regresó a España para ser intervenido. La lesión de Lecuona hizo que Xavi Vierge cogiera el relevo en ambas competiciones.

El contratiempo de Vierge

La baja de Lecuona apuntó a Xavi Vierge como la solución de Honda. A falta de las confirmaciones de la fábrica japonesa, Vierge se sentará en el asiento de MotoGP durante los dos próximos Grandes Premios. Además, el piloto catalán iba a cerrar el equipo de las 8 Horas de Suzuka, pero Honda no ha podido conseguir su visado y, por lo tanto, no podrá participar en la competición.

Vierge entró al país como turista, a la espera que Honda consiguiera el visado. A pesar de que Xavi se subió a la moto para probarse, este jueves las autoridades comunicaron a Honda que denegaban la petición de visado, así lo comunicó 'Motorsport.com'. Johann Zarco y Takumi Takahashi serán los únicos representantes de la fábrica japonesa.